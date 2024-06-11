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Yerel Çatıdaki yangın korkuttu
Yerel

Çatıdaki yangın korkuttu

Yeniakit Publisher
2024-06-11 16:58:00 -
Çatıdaki yangın korkuttu

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde 3 katlı bir binanın çatı katında meydana gelen yangın paniğe neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Siteler Mahallesi Barbaros Bulvarı üzerinde bulunan bir binanın çatı terasında klimanın alev olmasıyla yangın meydana meydan geldi. Çiftlikköy itfaiye ekipleri yangına 4 araç 10 personel ile kısa sürede müdahale etti. Ekipler yangını büyümeden kontrol altına alarak soğutma çalışması gerçekleştirdi.

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