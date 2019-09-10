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Çatıda yürekleri ağza getiren çalışma

Aksaray’da hiçbir güvenlik önlemi olmadan 4 katlı binanın çatı katında çalışan inşaat işçileri yürekleri ağza getirdi.

10 Eylül 2019 Salı 11:12
Çatıda yürekleri ağza getiren çalışma

Aksaray’da hiçbir güvenlik önlemi olmadan 4 katlı binanın çatı katında çalışan inşaat işçileri yürekleri ağza getirdi. Metrelerce yüksekte canlarını hiçe sayarak çalışan işçiler, zaman zaman çatının ucuna kadar gelerek çalışmalarını sürdürdü.


Aksaraya’da, sabahın erken saatlerinde kameralara yansıyan görüntüler, vatandaşların da yüreğini ağzına getirdi. Saatlerce çalışan işçiler öğle saatlerinde mola verirken yine çatının üstünde oturarak içecek ihtiyaçlarını karşıladı. İşçiler, hiçbir iş güvenliği tedbir almadan çalışmalarını sürdürdü.


Gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen İsmail İpek (49) isimli vatandaş, işçilerin cambaz gibi ip üstünde oynadığını belirterek, “Aksaray’da inşaat sektöründe çalışan işçi arkadaşlarımızın iş güvenliği yok. Bu en büyük eksikliğimiz. Ne baret, ne emniyet kemeri, millet evinde çoluğuna çocuğuna rızk kazanmak için tabiri caizse cambaz gibi ipin üstünde oynamakta. Buna yetkililerin, bütün inşaat sektöründeki müteahhitlere, zorunluluk var ama uyan yok. Bunların takibi, takip edilmesi; şu anda arkamızdaki binanın çatısında çalışan arkadaşlarımız tabiri caizse ölümle burun buruna. Belki de akşama evine çocuğunun yanına gidip gidemeyeceğinin garantisi yok” dedi.



“Türkiye’de yılda 3 bin insanımız iş kazasından ölüyor”


İş güvenliği ve iş sağlığı yasasının Türkiye’de 2012 yılında uygulanmasına başlandığını belirten İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanı Özhan Türemiş, inşaat çalışmaları kapsamında herhangi bir denetimin yapılmadığına dikkat çekti. Yasanın uygulanması aşamasında ciddi sıkıntılar olduğunu ifade eden Türemiş, “Ülkemizde 20 Haziran 2012 tarihinde 6331 sayılı yasa gereği zorunlu hale gelen iş sağlığı ve güvenliği uygulaması yaklaşık 7 yıldır uygulanmakta. Yalnız şu anda inşaatlarda denetim eksikliği var. Bir işçiyi, hatta çalışan 3-5 işçiyi çatıda çalışırken gördük ve hiçbir iş güvenliği önlemi olmadan çalışma yapmakta. Ne bir üzerinde, kafasında baret, ne ayağında çelik burunlu bir ayakkabı, ne bir yelek ve en önemlisi de paraşüt tipi dediğimiz emniyet kemeri yok. Allah korusun bir ayağının kaymasında, yüksekte çalıştığı için tansiyon düşmesinde oradan düşüp ölümle sonuçlanabilecek bir iş kazası meydana gelebilirdi. O nedenle Türkiye’de ben yetkililerin özellikle bu anlamda denetimleri artırması gerektiğini düşünüyorum. İlimizde özellikle gördüğümüz inşaatlarda çalışmalarda iş güvenliği kurallarına uyulmadığını görüyoruz. Türkiye’de yaklaşık yılda iş kazalarından 3 bin insanımız maalesef ölüyor. Bundan dolayı da bir sürü anne babalarımız çocuklarıyla birlikte yetim kalıyor. O nedenle iş güvenliği yasalarının gerektiği gibi kurallarına uygun bir şekilde yapılması gerektiğini düşünüyorum. Maalesef ki bu tür önlemsiz çalışmalar genellikle yüzde 90 ölümle sonuçlanıyor. O nedenle gerekli güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 11:12
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