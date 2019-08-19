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Çatıda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

Çorum’da iki katlı metruk evin çatısında mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 17:19
Çatıda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

Çorum’da iki katlı metruk evin çatısında mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.


Edinilen bilgilere göre, Çorum Belediyesini arayan vatandaşlar Bayat Gediği mevkisinde bir köpeğin mahsur kaldığını bildirdi. İhbar üzerine itfaiye ile Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri koordineli bir şekilde köpeğin mahsur kaldığı mevkiye gitti. Çatıya nasıl çıktığı bilinmeyen ve mahsur kalan köpek Çorum Belediyesi İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı.


Veteriner İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada kurtarılan köpeğin yavrularının olduğu, metruk ev içerisinde ve çevrede yapılan kontrollerde yavrulara rastlanamamasından dolayı köpeğin serbest bırakıldığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 17:19
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