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Aktüel

Çatıda mahsur kalan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde 3 katlı bir evin çatısında ayağına dolaşan ip nedeniyle mahsur kalan karga, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 13:49:53 -
Çatıda mahsur kalan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde 3 katlı bir evin çatısında ayağına dolaşan ip nedeniyle mahsur kalan karga, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Sandıklı Hisar Mahallesi Ulupınar Sokakta 3 katlı bir apartmanın çatısında ayakları ipe dolandığı için bulunduğu yere sıkışan kargayı gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Mahalle sakini tarafından cep telefonuna kaydedilen kurtarma operasyonunda, itfaiye ekipleri merdivenle çatıya ulaşarak kargayı sıkıştığı yerden çıkardı.


Yaralı olmadığı tespit edilen karga itfaiye ekipleri tarafından tekrar doğaya salındı.

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