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Gündem Çatıda 8 günlük esaret! Liseli genç kız dehşeti yaşadı...
Gündem

Çatıda 8 günlük esaret! Liseli genç kız dehşeti yaşadı...

İstanbul’da yaşanan korkunç olayda liseli E.A., M.A. tarafından tehditle kaçırılarak 8 gün boyunca çatıda zorla tutuldu. Donma tehlikesi geçiren ve kuru ekmek ile hayatta kalan genç kız, M.A.'nın ailesinin durumu fark ederek polise haber vermesiyle kurtuldu.

Yeniakit Publisher
2021-06-03 09:21:00 -
Çatıda 8 günlük esaret! Liseli genç kız dehşeti yaşadı...

İstanbul'un Maltepe ilçesi Gülensu Mahallesi'nde E.A. (14), okuldan tanıdığı M.A. (17) ile sevgili oldu. İddiaya göre M., E.'ye attığı tehdit mesajlarıyla onunla bir buluşma ayarladı. Sabah gazetesinden Yunus Emre Kavak ve Bulut Yamandağ'ın haberine göre, ailesine, "Amcamlara gidiyorum" diyerek evden çıkan ve E.'den bir daha haber alamayan anne ve babası, evdeki tablette tehdit içerikli mesajları görünce polise başvurdu.

Bıçak zoruyla kaçırıldığını ve günlerce bir binanın çatısında rehin tutulduğunu iddia eden E.A., M.A.'nın kendisini bir binanın çatısına kapattığını söyledi. M.A.'nın ailesi durumu fark ederek polise haber verdi. Çocuklar ailelerine teslim edildi. E.A. yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Benimle buluşmak istedi. Gelmezsen evi başınıza yıkarım dedi. Gittim. Bıçakla tehdit etti. Önce Gebze'de yıkık bir binada kaldık. Sonra beni Maltepe'de bildiği bir binanın çatı katına çıkardı. Fareler vardı. Binanın arka bahçesinden çaldığı battaniyenin üzerinde uyuduk. Geceleri çok soğuktu. Ne yiyecek, ne de para vardı. Beni çatıya kilitleyip geceleri kuru ekmek toplayıp geliyordu. Sadece kuru ekmek ve su vardı. Cami tuvaletini kullanıyordum. Çantasından çıkardığı bir şeyi içiyordu. Onu içince tavırları değişiyordu, beni taciz ediyordu."

Baba A.A. ise, kızım kaçırıldıktan sonra çocuğun ailesinin arayıp başlık parası teklifi ettiğini iddia ederek, "Ona bunu yaşatanların cezasını çekmesini istiyorum. Koca şehrin göbeğinde böyle bir eşkıyalık olamaz. Suç duyurusunda bulunduk" dedi.

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Yorumlar

Ali

18 yaşını doldurmadığı için adam öldürsede ceza yok.
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Bilal

Sen amcamlara diye çık yalan konuş ..sonra taciz etti de.. n'olacak kardeşim her yerde şehvet heveslisi reklamlar diziler filimler olursa aha böyle 17 yaşında perişan olursun..
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