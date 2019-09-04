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Cathay Pacific Airways'in Yönetim Kurulu Başkanı görevinden ayrılıyor

Hong Kong hava yolu şirketi Cathay Pacific Airways'in Yönetim Kurulu Başkanı John Slosar'ın emeklilik kararı aldığı açıklandı

04 Eylül 2019 Çarşamba 16:10
Cathay Pacific Airways'in Yönetim Kurulu Başkanı görevinden ayrılıyor

HONG KONG (AA) - Hong Kong'un önemli hava yolu şirketi Cathay Pacific Airways'in Yönetim Kurulu Başkanı John Slosar'ın görevinden ayrılacağı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Cathay Pacific Airways'in Yönetim Kurulu Başkanı Slosar'ın emekliye ayrılma kararı aldığı belirtildi.

Slosar, son dönemde hava yolu şirketiyle yollarını ayıran ikinci önemli isim oldu.

John Slosar'dan boşalan yönetim kurulu başkanlığına, Cathay Pacific Airways'in büyük hissedarlarından Patrick Healy'nin geçeceği belirtildi.

Cathay Pacific Airways'in Üst Yöneticisi (CEO) Rupert Hogg da 16 Ağustos'ta istifa etmişti.

Hava yolu şirketinin, bazı çalışanlarının Hong Kong'daki gösterilere katılması nedeniyle baskı altında olduğu ifade ediliyordu.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam bugün Hong Kong'da 13 haftadır protestolara neden olan suçluların Çin'e iadesi tasarısının geri çekileceğini duyurmuştu.

- Şüphelilerin iadesi yasa tasarısı

Protestolara sebep olan, şüphelilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu. Düzenlemeler, zanlıların Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştırıyor.

Hong Kong parlamentosunda, değişikliğe karşı çıkan milletvekilleriyle değişiklik yanlıları arasındaki kavgada çok sayıda milletvekili yaralanmıştı.

Muhalifler, iade yasasında yapılacak bu değişikliğin, Hong Kong'un özgürlüklerini ortadan kaldıracağını savunurken Hong Konglu yetkililer bir cinayet zanlısının Tayvan'a iadesi için bu değişikliğin yapılması gerektiğini belirtiyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam, daha önce toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını ifade ederek yasal düzenlemenin askıya alındığını duyurmuştu. Bu kararı yeterli bulunmayan göstericiler tasarının tamamen iptal edilmesini istiyordu.

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesiyle" uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti.

İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a, 2047 yılına kadar Çin'e sadece dış politika ve savunma gibi alanlarda bağlı kalarak "tek ülke, iki sistem" politikasıyla idari bağımsızlığını ve yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Mart 2017'de yapılan başyönetici seçiminden zaferle çıkan Carrie Lam, Temmuz 2017'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in huzurunda Pekin merkezi hükümeti ve Hong Kong halkına bağlılık yemini ederek görevi selefi Leung Chun-ying'den devralmıştı.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 16:10
  1. Cathay Pacific Airways
  2. Hong Kong
  3. John Slosar

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