Çatalzeytin İtfaiyesi'ne Honda CR-V Hybrid öncülük edecek

İSTANBUL (AA) - Kastamonu Çatalzeytin Belediyesi'nin itfaiye öncü araçları filosuna i-MMD teknolojisine sahip ve çevreye duyarlı Honda CR-V Hybrid katıldı.



Honda açıklamasına göre, "tüm zamanların en güvenli SUV"u olma özelliğini taşıyan Honda CR-V modelinin yakıt verimliliği ve sürüş performansı sunan i-MMD teknolojisinin kullanıldığı hybrid versiyonu, Honda Plaza Toros tarafından Kastamonu Çatalzeytin Belediyesi'nin itfaiye öncü araç filosuna eklendi.

Bölgenin arazi şartlarında kullanıma uygun olan Honda CR-V Hybrid modeli, elektrik motoru devredeyken benzinli motorun elektrik üretmesini sağlayan i-MMD teknolojisi sayesinde yakıt ve elektrik enerjisini en verimli şekilde kullanmayı sağlıyor. Böylece Honda CR-V Hybrid, yakıt tasarrufunun yanı sıra çevrenin korunmasına da yardımcı oluyor.



- Honda CR-V Hybrid, anlık enerji tüketimini takip ediyor



Honda'nın CR-V Hybrid modellerinde elektrikli sürüş, hybrid sürüş ve benzinli sürüş olmak üzere 3 farklı sürüş modu arasında otomatik olarak geçiş yapılmasını sağlayan i-MMD teknolojisi, sürücünün sürüş modları arasında geçiş yapma ihtiyacını da ortadan kaldırıyor.

Honda CR-V Hybrid, özgün bir dijital gösterge ekranına da sahip. Bu ekran, o anki sürüş modunu gösterirken, aynı zamanda sürücünün aracı harekete geçirme noktasında hangi güç kaynağının nasıl davrandığını anlamasını da sağlıyor. Sistem lityum-iyon bataryanın şarj durumunu veya grafikler halinde sistemin enerji tüketimini gösteriyor.