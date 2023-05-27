  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mısırlı isim bombayı bıraktı: Türkler bunu yapmazsa Yunanistan'a kaçmak için kayık arayacak

Sözcü yazarından iğrenç çıkış! Seçime saatler kala bunu yazdı

Eser ile küfür siyaseti yarışacak

Dünyanın en zararlı 12 yiyeceği belli oldu! Düşmanınızmış gibi davranın eve sokmayın

Hala utanması yok! İlk turun patlayan anketçisi yine kafayı çıkardı

Vandalların Gezi Parkı isyanı 10 yaşında

Rus basını aktardı: Moskova iddiaları ısrarla reddediyor! Rus füzesi Ukrayna'da orayı vurdu! Duyurdular

İran'ı çıldırtacak gelişme! Türkiye o ülke ile yaptı, yakında açılacak

CHP'li Muharrem Erkek'ten 'parlamenter sisteme geçiş mümkün değil' açıklaması

Rahmetli Erbakan bu 'cicişlikleri' görse ne derdi acaba? Saadet Partisi'nde sekülerizm pozları tam hız!
Yerel Çatalca'da feci ölüm
Yerel

Çatalca'da feci ölüm

Yeniakit Publisher
2023-05-27 16:23:00 -
Çatalca'da feci ölüm

Çatalca’da tamirhanede çıkan yangında bir kişi yanarak öldü.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saat 02.50 sıralarında Çatalca Örencik Mahallesinde oto lastik, boya ve çeşitli işlerin yapıldığı tamirhanede, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangını kısa sürede büyüyerek bütün binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına itfaiye ekibi ve mahalle sakinleri yangına müdahale etti. Alevler söndükten sonra tamirhanenin sahibi Yalçın Arslan’ın cansız bedenine ulaşıldı. Olay Çevrede bulunan Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Örencik Mahalle Muhtarı Ümit Mandalı, “Gece saat 03.00 sıralarında muhtarlığımıza yangın ihbarı geldi. Bizde kısa bir sürede gönüllü itfaiye ekibimiz ve mahalle sakinleri ile birlikte yangına müdahale ettik. Müdahale ettiğimiz sırada içerde bir kişinin olduğunu öğrendik. Yangın olay yerinde gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangını söndürdükten sonra bir arkadaşımızın cansız bedenine ulaştık” dedi.

Fatih’teki iş yerinde çıkan yangında 4’ü ağır 6 kişi yaralandı
Fatih’teki iş yerinde çıkan yangında 4’ü ağır 6 kişi yaralandı

Yerel

Fatih’teki iş yerinde çıkan yangında 4’ü ağır 6 kişi yaralandı


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fatih'te pideci dükkanında yangın
Fatih'te pideci dükkanında yangın

Yerel

Fatih'te pideci dükkanında yangın

İmamoğlu geldiğinden beri bu hep oluyor! İstanbul'da tramvayda korkutan yangın
İmamoğlu geldiğinden beri bu hep oluyor! İstanbul'da tramvayda korkutan yangın

Gündem

İmamoğlu geldiğinden beri bu hep oluyor! İstanbul'da tramvayda korkutan yangın

Yangın havuzu ve gölet sayısı 4 bin 630’a ulaştı
Yangın havuzu ve gölet sayısı 4 bin 630’a ulaştı

Aktüel

Yangın havuzu ve gölet sayısı 4 bin 630’a ulaştı

Nevşehir’de işyerinde çıkan yangında 1 kişi yaralandı, 3 araçta hasar oluştu
Nevşehir’de işyerinde çıkan yangında 1 kişi yaralandı, 3 araçta hasar oluştu

Yerel

Nevşehir’de işyerinde çıkan yangında 1 kişi yaralandı, 3 araçta hasar oluştu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23