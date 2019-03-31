Çatalca yerel seçim sonuçları son dakika | İstanbul Çatalca AK Parti oy oranı CHP oy oranı

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Çatalca belediye başkan adayları 2019

AK Parti Çatalca belediye başkan adayı Mesut Üner (Cumhur İttifakı)

CHP Çatalca belediye başkan adayı Cem Kara (Millet İttifakı)

SP Çatalca belediye başkan adayı Serdar Taşar

Vatan Partisi Çatalca belediye başkan adayı Ergün Aslan

Cem Kara kimdir?

2 Ocak 1962 Lüleburgaz doğumludur.Babamın devlet memurluğu dolayısıyla lise eğitimini; Çorum Mecitözü Lisesi, Kırklareli Babaeski Lisesi gibi okullarda tamamladı. Ailesinden aldığı hizmet aşkının bir göstergesi olarak, geleceğim için öğretmenliği seçti. Bu doğrultuda, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Kimya Öğretmenliği Bölümünde yükseköğreni yaptı.

1984 yılında aynı sıralarda öğrenim gördüğü ve sonrasında 2 çocuk sahibi olduğu eşi Nurhan Kara'yla evlendi.

1985 yılında mesleğe başladı. 10 yıl süreyle Denizli'nin Çivril ilçesinde görevine devam ettikten sonra memleketi Çatalca'ya döndü.

24 yıl 10 ay süren devletteki toplam hizmetimden sonra, yıllarca Çatalca gençliğinin geleceğine yön vermiş bir eğitimci olarak, 1 Aralık 2008 tarihi itibarıyla istifa ederek tüm Çatalca'nın geleceğini aydınlatmak için yola çıktı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden 'Çatalca Belediye Başkan Aday Adayı' oldu. 31 Mart yerel seçimler için CHP Çatalca Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi.

Mesut Üner kimdir?

1975 İstanbul Muratbey'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Çatalca'da tamamlayan Mesut Üner, lisans eğitimini Uluslararası Amerikan Üniversitesi Mimarlık bölümünde aldıktan sonra mimar olarak mezun oldu. 1999 yılından itibaren imar ve şehircilik alanlarında çalışmaya başlayan Mesut Üner, 2009-2011 yılları arasında Büyükçekmece İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde görev yaptı. 2014 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Çatalca Belediyesi'nde Meclis Üyesi oldu. Uzun süre aktif olarak futbolla ilgilenen Mesut Üner, Çatalca ilçesinde amatör futbol kulüplerinde de yöneticilik yaptı. 2018'de AK Parti 6. Olağan Kongresinde Çatalca İlçe Başkanı seçildi. 31 Mart yerel seçimlerinde Çatalca Belediye Başkan adayı olan Mesut Üner, evli ve 2 kız babasıdır.

Çatalca belediyesini kim kazandı?

Tüm yurtta vatandaşlar büyük bir merakla 31 Mart yerel seçim sonuçlarını bekliyor. Vatandaşlar oy kullandıkları illerde hangi partinin daha fazla oy aldığını ve İstanbul’da kimin kazandığını merak ediyor. İstanbul Çatalca’da seçmenler Çatalca yerel seçim sonuçlarına göre Çatalca belediyesini kim kazandı? Çatalca belediyesi hangi partiden? Çatalca 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partilerin oy dağılımı ne oldu? 2019 yerel seçim sonuçları İstanbul ili, Çatalca ilçesi Belediye Başkan adayları ve seçim sonuçlarını canlı olarak takip edebilirsiniz. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasaklarını kaldırdığı andan itibaren İstanbul Büyükşehir belediyesi (İBB) yerel seçim sonuçları, İstanbul yerel seçim sonuçları 2019, İstanbul ilçe seçim sonuçları 2019, İstanbul Beykoz yerel seçim sonuçları 2019 oy sayım işlemi esnasında Çatalca seçim sonuçlarını takip edebilecek ve seçim heyecanını yeniakit.com.tr’de yaşayacaksınız. Yine 2019 Beykoz seçim sonuçlarını, Çatalca’da partilerin aldıkları oy oranlarını da yine seçim sayfamızda canlı olarak takip etme şansına sahip olacaksınız.

AK Parti Çatalca Belediye Meclis Üyesi Adayları

1­ Ahmet Rasim Yücel

2­ Süheyla Topçu

3­ Hüseyin Aydın

4 ­Turhan Uçar

5­ Mahmut Acar

6 ­Ömer Elçin

7 Özkan Aslanca

8 Yasin Halit Aksoy

9­ Olcay Güvenci

10­ Hakan Göl

11­ Tuğba Uzun

12 ­Ergün Burma

13 ­İskender Gülşen

14 ­Orhan Değirmenci

15 ­Abdullah Arslan

16 ­Hüseyin Karamahmut

17 ­Kürşat Arslan

18 ­Hüseyin Suudi İzgi

19­ Filiz Gökay

20 ­Mehmet Demircan

21­ Engin Sincar

22 ­Fatih Cihangir

CHP Çatalca belediye meclis üyesi adayları

1. Ayhan Tutun

2. Belgin Tezer

3. Recep Yılmaz

4. Utku Akbulut

5. Filiz Öder

6. Rıdvan Hacet

7. Sevinç Özkatrancı

8. Hayrettin Özcan

9. Reyhan Berber

10. Hasan Esgar

11. Rahşan Gündüz

12. Mustafa Yüksel

13. Volkan Çavuş

14. Kerem Ozan Girgin

15. Fuat Koçer

16. Yasin Küçük

17. Ali Baştürk

18. Burcu Tarhan

19. Betül Yüksel

20. Niyazi Doğan

21. Şebnem Çorbacıoğlu Tan

22. Şenol Kara

Kontenjan Adayları

1. Erhan Güzel

2. Nergis Şahin Eteke

3. Hacı Demir

2014 Çatalca yerel seçim sonuçları

CHP adayı Cem Kara % 44.5

AK Parti adayı Savaş Barutçu % 35.5

MHP adayı İsmail İp % 17

24 Haziran 2018 Çatalca seçim sonuçları

AK Parti % 37,9

CHP % 35,2

İYİ Parti % 15,4

MHP % 6,2

HDP % 3,9

İstanbul belediyeleri hangi partilerde

- Adalar Belediyesi: Atilla Aytaç (CHP)

- Arnavutköy Belediyesi: Ahmet Haşimi Baltacı (AK PARTİ)

- Ataşehir Belediyesi: Battal İlgezdi (CHP)

- Avcılar Belediyesi: Hanay Handan Toprak Benli (CHP)

- Bağcılar Belediyesi: Lokman Çağrıcı (AK PARTİ)

- Bahçelievler Belediyesi: Osman Develioğlu (AK PARTİ)

- Bakırköy Belediyesi: Bülent Kerimoğlu (CHP)

- Başakşehir Belediyesi: Mevlüt Uysal (AK PARTİ)

- Bayrampaşa Belediyesi: Atila Aydıner (AK PARTİ)

- Beşiktaş Belediyesi: Murat Hazinedar (CHP)

- Beykoz Belediyesi: Yücel Çelikbilek (AK PARTİ)

- Beylikdüzü Belediyesi: Ekrem İmamoğlu (CHP)

- Beyoğlu Belediyesi: Ahmet Misbah Demircan (AK PARTİ)

- Büyükçekmece Belediyesi: Hasan Akgün (CHP)

- Çatalca Belediyesi: Cem Kara (CHP)

- Çekmeköy Belediyesi: Ahmet Poyraz (AK PARTİ)

- Esenler Belediyesi Mehmet Tevfik Göksu (AK PARTİ)

- Esenyurt Belediyesi: Necmi Kadıoğlu (AK PARTİ)

- Eyüp Belediyesi: Remzi Aydın (AK PARTİ)

- Fatih Belediyesi: Mustafa Demir (AK PARTİ)

- Gaziosmanpaşa Belediyesi: Hasan Tahsin Usta (AK PARTİ)

- Güngören Belediyesi: Şakir Yücel Karaman (AK PARTİ)

- Kadıköy Belediyesi: Aykurt Nuhoğlu (CHP)

- Kağıthane Belediyesi: Fazlı Kılıç (AK PARTİ)

- Kartal Belediyesi: Altınok Öz (CHP)

- Küçükçekmece Belediyesi: Temel Karadeniz (AK PARTİ)

- Maltepe Belediyesi: Ali Kılıç (CHP)

- Pendik Belediyesi: Salih Kenan Şahin (AK PARTİ)

- Sancaktepe Belediyesi: İsmail Erdem (AK PARTİ)

- Sarıyer Belediyesi: Şükrü Genç (CHP)

- Silivri Belediyesi: Özcan Işıklar (CHP)

- Sultanbeyli Belediyesi: Hüseyin Keskin (AK PARTİ)

- Sultangazi Belediyesi: Cahit Altunay (AK PARTİ)

- Şile Belediyesi: Can Tabakoğlu (AK PARTİ)

- Şişli Belediyesi: Hasan Hayri İnönü (CHP)

- Tuzla Belediyesi: Şadi Yazıcı (AK PARTİ)

- Ümraniye Belediyesi: Hasan Can (AK PARTİ)

- Üsküdar Belediyesi: Hilmi Türkmen (AK PARTİ)

- Zeytinburnu Belediyesi: Murat Aydın (AK PARTİ)