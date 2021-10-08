Çatalca, Nesin Vakfı'nın çiftliği gibi

Yavuz Selim İstanbul

İstanbul’un Çatalca ilçesinde Rabıta Vakfı tarafından yaptırılacak mescide engel olan karanlık zihniyeti deşifre ediyoruz. Rabıta Vakfı’na ait 8 dönümlük arazi bünyesindeki Kır Bahçesi’ne gelen vatandaşların ibadethane ihtiyacını karşılamak için daha önce mescid olan ancak atıl durumdaki yapıyı tadil etme girişiminde bulunan vakıf, Çatalca Belediyesi’nden gerekli bütün izinleri aldı. Sadece 49 metrekare büyüklükte olan küçük çaplı mescide tahammül edemeyen din karşıtı medya, ibadethaneye komşu arazideki Nesin Vakfı üzerinden birçok yalan haber üretti. İbadet için gelenlerin Nesin Vakfı’ndaki çocukların fotoğraflarını çektiği, silahla gezdiği, ‘tarikat üyelerinin’ ateist Nesin Vakfı’na karşı kasıtlı olarak bölgeye yerleşildiği gibi üst üste yalan haberler yayınlandı. Ardından devreye CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi girerek, yetkisi olmayan bölgede mescide karşı zabıta eliyle mühür ve yıkım girişiminde bulundu. Mahkeme kararıyla durdurulan bu skandal girişim, CHP’nin geçmişinde camileri ahıra çevirdiği karanlık günleri getirdi. Benzer şekilde karanlık bir mazisi olan Nesin Vakfı da mescid karşıtı sürecin tam merkezinde yer alıyor.

Bölge sanki babalarının çiftliği

14 yaşındaki kız çocuğuna sistematik tacizlerin yaşandığı, 2 gönüllü öğreticinin tutuklandığı, ceza aldığı Nesin Vakfı’nın mescid yapılmasına karşı çıktığı bölgede “Nesin Vakfı Çiftliği” adında işletme sahibi olduğu belirlendi. “Nesin Vakfı Çiftliği Gıda ve Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.” adıyla ticari faaliyet yürütülen çiftlikte betonarme yapılaşmaya gidildiği öğrenildi. 49 metrekarelik mescidi “ciddi inşaat girişimi” olarak yorumlayan vakfın çiftlikte ev ve ofis inşa ettiği tespit edildi. Nesincilerin çiftliğinde ahır, sera, su deposu gibi yapılara yer verildiği bildirildi.

Nesin Vakfı'nda taciz

Gökçeali Mahallesi’ni çiftliğe çeviren Nesin Vakfı, taciz tecavüz olaylarını örtbas girişimiyle de gündeme geldi. Çatalca’daki Nesin Vakfı Çocuk Bakımevi’nde 2007 yılında 14 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunulmuştu. Savcılık, tacizci F.I. ve E.A için 7,5 yıl, Nesin Vakfı Başkanı Ali Nesin için de suçu yetkililere bildirmediği için 1 yıl hapis cezası istenmişti. Bakırköy 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi; Aziz Nesin Vakfı’nda yatakhanede, çamaşır odasında ve havuzda taciz yaşandığı gerekçesiyle vakıfta kalan iki kişiyi 18 Temmuz 2011’de mahkum etmişti. Vakıftaki F.I. ve E.A, 14 yaşındaki Z.K. isimki kız çocuğuna tacizde bulunduğu gerekçesiyle 4 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmıştı. Şikâyetçi olan Mağdur Z.K’nın annesi Gülhan K. da, “Yurtta tecavüz ve tacize maruz kalan başka çocuklar da var” demişti.

Evcilik oyunuymuş!

Aziz Nesin’in oğlu Ali Nesin ise, dava sürecinde tuhaf açıklamayla gündeme gelmişti. Nesin, ilk olarak “Bu evcilik oyunu çocukların geçmişte yaşadıkları olayların etkisi ile aşırıya kaçmıştır” demişti. Daha sonra hadiseyi şu sözlerle küçümsemişti: “Eğer bir taciz söz konusuysa, 10-12 yaşlarında, ergenliğe henüz erişmemiş bir çocuk ne kadar taciz edilebilirse o kadar taciz söz konusudur. Gerek bizim vakfımıza gerek diğer benzer kurumlara gelen çocukların birçoğu birer saatli bomba gibidir. Arada bir kazalar olması kaçınılmazdır. Yüzde 1 patlama olasılığı olan binlerce bombadan birinin patlama olasılığı elbette oldukça yüksektir.”

Konuşmadı, para istedi

Nesin Vakfı Genel Müdürü Süleyman Cihangiroğlu da, vakıftaki taciz tecavüz olayları ve Nesin Çiftliği için bölgede inşa edilen betonarme yapıların sayısı ve ölçüsüne ilişkin sorularımızdan kaçtı. Cihangiroğlu, “1997’de sizden 10 bin TL tazminat kazanmıştık. Faiziyle öderseniz size konuşurum” diyerek haklarındaki vahim iddiaları cevaplandırma karşılığında para talep etti.

En yakın cami yarım saat mesafede

Rabıta Vakfı’nın yaptığı mescide karşı çıkan Nesin Vakfı’nın Birgün gazetesinde yer alan iddialarının tersine, bölgeye en yakın caminin yarım saatlik yürüme ile yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Gökçeali Camii olduğu belirlendi.