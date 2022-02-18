Çatal aşı çorbası tarifi nasıl yapılır? Kolay tarif
Çatal aşı çorbası tarifi nasıl yapılır? Kolay tarif
Çatal aşı çorbası tarifi
Malzemeler
- Yarım su bardağı yeşil mercimek
- Yarım su bardağı yarma(akşamdan ıslatılmış)
- 1 adet soğan
- 2 yemek kaşığı tereyağ
- 1 çay kaşığı dolusu toz biber
- 1 çay kaşığı dolusu nane
- 3 su bardağı su
Çatal aşı çorbası tarifi nasıl yapılır?
Tenceremizi ocağa alıp tereyağını eritelim tereyağı erirken soğanı küp küp ince ince doğrayalım ve tereyağın da kavuralım kavurduğumuz soğanların içine toz biber naneyi katıp kavurmaya devam edelim daha sonra içerisine sıcak suyumuzu ilave edelim en son olarak yarma yeşil mercimek ve tuzu ilave edip 25 dk pişmeye bırakalım.