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Çatak’ta rafting heyecanı

Türkiye’nin en uzun ikinci parkuruna sahip olan Van’ın Çatak ilçesindeki Çatak Çayı’nda rafting sezonu başladı.

27 Haziran 2019 Perşembe 16:23
Çatak’ta rafting heyecanı

Türkiye’nin en uzun ikinci parkuruna sahip olan Van’ın Çatak ilçesindeki Çatak Çayı’nda rafting sezonu başladı.


Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan tarafından verilen start ile rafting sezonu açılışı gerçekleştirildi. Karların erimesi, yağmur yağışların son bulması ve havaların ısınması ile debisi yüksek olan Çatak Çayı’nda bir tutku haline gelen rafting sporunun, sporseverleri ile buluştuğunu belirten Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, “Çatak artık terörle değil doğası ve rafting sporu ile anılıyor. Geçen yıl Türkiye Rafting Şampiyonası ilçemizde yapıldı. Bu tür organizasyonların devamını sağlamak için belediye olarak çalışmalarımız devam ediyor. Çatak birçok sportif faaliyetin gerçekleştirilebileceği doğa harikası saklı bir bahçe. Bizim için yağmur ve kar çok önemli. Yağış ne kadar olursa insanlar daha çok tercih ediyor. Bu sene de ilçemiz çok fazla yağış aldı. Hava çok güzel, suyun debisi de muhteşem. Tam rafting havası yaşıyoruz. Adrenalin tutkunlarını, rafting yapmak isteyen, sıcaklardan bunalan herkesi ve tüm Çataklı vatandaşlarımızı, rafting yapmaya ve ilçemizi gezmeye davet ediyorum” dedi.


Başkan Şeylan’ın konuşmasının ardından botlara binen sporcular, Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan’ın start vermesiyle kürek çekerek rafting yaptı. Rafting 2019 yaz sezon açılışına Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur, kurum amirleri ve çok sayıda sporcu katıldı.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 16:23
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