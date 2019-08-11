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Çatak’ta Kurban Bayramı

Van’ın Çatak ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

11 Ağustos 2019 Pazar 18:19
Çatak’ta Kurban Bayramı

Van’ın Çatak ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.


Çatak merkez taziye evinde düzenlenen bayramlaşma töreninde Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, güvenlik güçleri ve vatandaşlarla bayramlaştı. Burada konuşan Şeylan, toplumu bir arada tutan en önemli yapı taşlarından biri olan bayramların aynı zamanda barış, dayanışma, yardımlaşma ve paylaşma günleri olduğunu belirterek, "İnsanlar arasındaki sevgi, saygı ve kardeşliğin pekişmesine, birlik ve beraberliğin güçlenmesine vesile olan bayramların, sosyal ve kültürel hayatımızdaki yerleri son derece önemlidir. Zaman kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendirerek hep birlikte ülkemizi ihya etme, milletçe el ele verip ülkemizi daha ileriye götürme zamanıdır. Bu duygu ve düşünceler ile ülkemizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.


Konuşmanın ardından İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Özel harekat binasını ziyaret eden Başkan Şeylan, buradaki personeller ile bayramlaştı.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 18:19
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