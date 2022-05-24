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Gündem Çataklı'dan 'Suriyelilere maaş veriliyor' iddiasına cevap
Gündem

Çataklı'dan 'Suriyelilere maaş veriliyor' iddiasına cevap

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Suriyelilerin Türkiye'den yardım aldığı iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin kişi başı 155 lira verdiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-05-24 00:13:00 -
Çataklı'dan 'Suriyelilere maaş veriliyor' iddiasına cevap

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, TVNET kanalına konuk olarak gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"AB 155 lira veriyor"

Çataklı, Suriyelilerin Türkiye'den yardım aldığına yönelik iddialarla ilgili "Avrupa Birliği kişi başı 155 lira veriyor. Bin 200 lira verildiği iddiası yalan, yok öyle bir şey. 4 kişilik bir aileye verilen para 620 lira. Dolayısıyla Kızılay Kart üzerinden ihtiyaç sahibi Suriyelilere aktarılan bir kaynak var." dedi.

"TOKİ'den ev verilmiyor"

Çataklı sözlerini şöyle sürdürdü: "Hiç kimseye maaş vermiyoruz. Kimseye TOKİ'den ev vermiyoruz. Kimse ayrıcalıklı olarak sağlık kuruluşlarından yararlanmıyor. Bakanlığın bir öncelik sırası var. Bunun dışında kimsenin hastanelerden öncelikli olarak faydalanması mümkün değil."

Türkiye'deki Suriyeli sayısı

Türkiye'deki Suriyelilerin sayısına ilişkin konuşan Çataklı, '3 Milyon 700 bin Suriyeli var ülkemizde. Türkiye'nin yüklendiği bir yük var ve bunun çözümünü tartışmaktan doğal bir şey yok. Buna kimse itiraz edemez ama buradan manipülatif sonuçlar elde etmeye karşıyız. Biz sorunun farkındayız, buna dönük çözüm planı ve stratejilerimiz de var.' ifadelerini kullandı.

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