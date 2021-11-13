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Dünya Casuslukla suçlanan Nazanin’in eşi açlık grevine son verdi
Dünya

Casuslukla suçlanan Nazanin’in eşi açlık grevine son verdi

İran'ın 2016 yılında casuslukla suçlayarak tutukladığı İran-İngiliz çifte vatandaşı Nazanin Zaghari-Ratcliffe'in İngiliz eşi Richard Ratcliffe, Londra’da Dışişleri Bakanlığı önünde başlattığı 3 haftalık açlık grevini sonlandırdı.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 18:34:00 -
Casuslukla suçlanan Nazanin’in eşi açlık grevine son verdi

İran’ın 2016 yılında casuslukla suçlayarak tutukladığı Nazanin Zaghari-Ratcliffe'in eşi Richard Ratcliffe, Londra’da Dışişleri Bakanlığı önünde başlattığı 3 haftalık açlık grevini sonlandırdı.

İran'ın 2016 yılında casuslukla suçlayarak tutukladığı İran-İngiliz çifte vatandaşı Nazanin Zaghari-Ratcliffe'in İngiliz eşi Richard Ratcliffe, İngiltere'nin başkenti Londra'da Dışişleri Bakanlığı önünde başlattığı 3 haftalık açlık grevine son verdi. Ratcliffe, grev sırasında verdikleri destek için halka teşekkür ederek, kapsamlı bir kontrol için hastaneye gideceğini söyledi.

Ratcliffe sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Nazanin'e Özgürlük kampanyasının 21. gününde açlık grevini sona erdirme sözü verdim. Kızımız Gabriella'nın iki ebeveynine ihtiyacı var. Son 3 haftadır gösterdiğiniz yoğun ilgi için hepinize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Ratcliffe eşi Nazanin'in İran'da tutulduğu hapishaneden serbest bırakılması için uzun süredir devam eden kampanyanın bir parçası olarak 21 gün boyunca Londra'daki İngiltere Dışişleri Bakanlığının önünde kamp kurmuştu. Ratcliffe, İngiltere hükümetini eşi Nazanin'in serbest bırakılması için çaba göstermemekle suçlayarak açlık grevine başlamıştı. Grev sırasında Ratcliffe, İngiltere’de halk ve çok sayıda ünlü tarafından ziyaret edildi.

İngiliz-İran uyruklu Nazanin, İran hükümeti tarafından casusluk suçlamasıyla 2016'dan bu yana İran'da gözaltında tutuluyor. 2016’da Tahran Havalimanı'nda gözaltına alınan ve 5 yıl hapis cezasına çarptırılan Nazanin'e 5 yılın ardından "rejime karşı propaganda faaliyeti yürütme" nedeniyle tekrar 1 yıllık hapis cezası verilmişti.

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