Casuslukla suçladılar!.. Protestoların devam ettiği Mısır'da Türkler tutuklandı!

Mısırlı müteahhit Muhammed Ali’nin diktatör Sisi ve generalleri yolsuzlukla suçlayan videolar paylaşmasının ardından Tahrir Meydanı’nda başlayan protesto gösterilerinde 6 yabancının tutuklandığı belirtildi.

2 Türk'ü tutukladılar

Mısırlı yetkililer başkent Kahire'de Tahrir Meydanı’ndaki protestolar sırasında cuma günü yakalanarak tutuklanan yabancılar arasında iki Türk, iki Ürdün, bir Filistin ve bir de Hollanda vatandaşı olduğunu açıkladı. Yabancıların 'casuslukla' suçlandığı kaydedildi.

Tutuklanan Türklerin kimlikleri 46 yaşındaki Berat Bertan Aydoğan ve 22 yaşındaki Abdullah Kaymak olarak açıklandı.

Odgan’ın güvenlik güçlerinin ve Mısırlıların fotoğraflarını çektiği, eylemcilerin de aralarında bulunduğu kişilerle konuştuğu sırada tutuklandığı iddia edildi. Kaymak’ın ise yine meydanda protestocuların toplandığı sırada fotoğraf çekerken tutuklandığı söylendi. Kaymak’ın sosyal medyadaki protesto çağrılarını takip ettiği ve Mısır’a bizzat eyleme tanık olmak için geldiği öne sürüldü.

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