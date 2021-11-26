  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Casus uçakları önlemek için üretilmişti! MIG-31'e yeni görev
Dünya

Casus uçakları önlemek için üretilmişti! MIG-31'e yeni görev

Rusya tarafından casus uçakların önlenmesi için üretilen yüksek irtifa önleyici MIG-31 avcı uçaklarının Rusya'nın kuzey sınırlarına konuşlandırılacağını açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 23:22:00 -
Casus uçakları önlemek için üretilmişti! MIG-31'e yeni görev

Rusya tarafından nükleer füzeler, casus uçaklar ve bombardıman uçaklarını önlemek için üretilen MIG-31 avcı uçaklarına yeni görev verildi. Rus Tümgeneral Vladimir Popov, modernize edilen MIG-31'lerin Rusya'nın kuzey sınırlarına konuşlandırılacağını açıkladı.

Rusya'da MIG-31 önleyici avcı uçaklarının savaş etkinliği artırılıyor. Modernize edilen MIG-31'lerin yeni görevi Rusya'nın kuzey sınırlarını korumak olacak. Konu hakkında açıklama yapan Tümgeneral Popov, "Rusya'nın egemen hava sahasını kuzey yönlerinde korumak için yüksek irtifa önleyici MIG-31 kullanmayı planlıyoruz." dedi.

Popov, MIG-31, sürdürülebilirliği ve modernizasyon potansiyeli ile öne çıktığını belirterek MIG-31'in otomatik hedef izleme sistemlerine sahip yeni bir radar istasyonu aldığını kaydetti.

Silahlanmasına izin verildi

Ayrıca Popov, Rusya'nın kısa menzilli hipersonik füzeler üzerinde de çalıştığını belirterek söz konusu MIG-31'lerin birkaç mühimmatla da silahlanmasına izin vereceklerini bildirdi. Daha önce, Nizhny Novgorod'daki Sokol uçak fabrikasının temsilcileri, MIG-31'in modernizasyonunun uçağın savaş etkinliğini üç katına çıkaracağını bildirmişti.

Şirket, uçağın modern elektronik ekipman alacağını ve yeni havacılık silahlarını kullanabileceğini de kaydetmişti.

Kaynak: Star

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Orhan Miroğlu yeni tehlikeyi açıkladı: En büyük endişem...
Gündem

Orhan Miroğlu yeni tehlikeyi açıkladı: En büyük endişem...

AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, "En büyük endişem, bölgenin müspet olmayan, sonuç getirmeyecek yeni siyasi maceralara sürüklenmesidir." i..
Gelecek Partisi, CHP’li yoldaşlarına… Ahmet Taşgetiren’i pazara yollayan soru
Siyaset

Gelecek Partisi, CHP’li yoldaşlarına… Ahmet Taşgetiren’i pazara yollayan soru

Karar’da köşe yazan Ahmet Taşgetiren, “BAE ile 15 Temmuz şehitleri konuşuldu mu?” başlıklı yazısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın BAE pren..
Altında kritik Dönem! Yeni rekor için tarih verildi
Ekonomi

Altında kritik Dönem! Yeni rekor için tarih verildi

Altın tüm dünyada yükselişini sürdürüyor. Türkiye'de sıklıkla ATH yapan altının yükseliş trendinin ne zaman son bulacağı da merak konusu old..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay