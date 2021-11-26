Casus uçakları önlemek için üretilmişti! MIG-31'e yeni görev

Rusya tarafından nükleer füzeler, casus uçaklar ve bombardıman uçaklarını önlemek için üretilen MIG-31 avcı uçaklarına yeni görev verildi. Rus Tümgeneral Vladimir Popov, modernize edilen MIG-31'lerin Rusya'nın kuzey sınırlarına konuşlandırılacağını açıkladı.

Rusya'da MIG-31 önleyici avcı uçaklarının savaş etkinliği artırılıyor. Modernize edilen MIG-31'lerin yeni görevi Rusya'nın kuzey sınırlarını korumak olacak. Konu hakkında açıklama yapan Tümgeneral Popov, "Rusya'nın egemen hava sahasını kuzey yönlerinde korumak için yüksek irtifa önleyici MIG-31 kullanmayı planlıyoruz." dedi.

Popov, MIG-31, sürdürülebilirliği ve modernizasyon potansiyeli ile öne çıktığını belirterek MIG-31'in otomatik hedef izleme sistemlerine sahip yeni bir radar istasyonu aldığını kaydetti.

Silahlanmasına izin verildi

Ayrıca Popov, Rusya'nın kısa menzilli hipersonik füzeler üzerinde de çalıştığını belirterek söz konusu MIG-31'lerin birkaç mühimmatla da silahlanmasına izin vereceklerini bildirdi. Daha önce, Nizhny Novgorod'daki Sokol uçak fabrikasının temsilcileri, MIG-31'in modernizasyonunun uçağın savaş etkinliğini üç katına çıkaracağını bildirmişti.

Şirket, uçağın modern elektronik ekipman alacağını ve yeni havacılık silahlarını kullanabileceğini de kaydetmişti.

Kaynak: Star