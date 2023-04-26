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Spor Castellanos, Real Madrid'i yıktı
Spor

Castellanos, Real Madrid'i yıktı

Yeniakit Publisher
2023-04-26 04:03:00 - 2023-04-26 04:34:01
Castellanos, Real Madrid'i yıktı

La Liga'nın 31'inci haftasında Real Madrid, Girona'ya 4-2'lik skorla yenildi. Girona'nın tüm golleri Valentin Castellanos'tan geldi.

İspanya La Liga'nın 31. haftasında Real Madrid, Girona deplasmanına konuk oldu. Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, Municipal de Montilivi'deki maçtan 4-2'lik skorla kaybetti.

Castellanos, tarihe geçti

Mücadelede Girona'ya galibiyeti getiren tüm golleri Valentin Castellanos attı. Castellanos, 12,24, 46 ve 62. dakikalarda fileleri havalandırdı. Castellanos, 21. yüzyılda bir La Liga maçında Real Madrid'e 4 gol atan ilk futbolcu oldu. Konuk ekip Real Madrid'in gollerini ise 34. dakikada Vinicius Junior ve 85. dakikada Lucas Vazquez kaydetti.

Puan durumu

Bu sonucun ardından Real Madrid, 65 puanda kaldı. Girona, 41 puana yükseldi. Real Madrid, ligde gelecek hafta Almeria'yı sahasında ağırlayacak. Girona, Sevilla deplasmanına konuk olacak.

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