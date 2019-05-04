Cassaba Modern’in heykelleri açıldı

Eskişehir’de, Cassaba Modern Alışveriş Merkezinin (AVM) heykelleri düzenlenen açılış töreni ile vatandaşların beğenisine sunuldu.

Heykeltraş Serdar Tekebaşoğlu ve ekibinin tasarladığı heykellerin açılış törenine Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Eskişehir CHP Milletvekili Jale Nur Süllü de katıldı. Etkinlikte Bando Melodi grubu da sahne alarak seslendirdiği şarkılarla sanatseverlere keyifli anlar yaşattı.

“Türkiye’nin Eskişehir’i var”

Programda açılış konuşmasını Cassaba Modern kurucusu Hulusi Buyan yaptı. Bu yatırımda kendilerine destek veren herkese teşekkür eden Buyan, “Türkiye’nin Eskişehir’i var. Eskişehir’in de artık Cassaba Modern’i var. Türkiye’nin ve şehrimizin önemli markaları burada, bu güzel şehrin yeni yaşam merkezinde sizlerle buluşuyor. Şuan açılan ve dekorasyonu devam eden 23 markayız. Sırada; görüşmelerimizin sürdüğü, sizleri heyecanlandıracak yeni işletmelerimiz var. Türkiye’nin bu zor döneminde, bu yatırımda bizlere destek olan, bizlere katkı ve moral veren, yanımızda olan tüm yöneticilerimize, basın ve medya kuruluşlarımıza, işletme ortaklarımıza ve siz değerli Eskişehirlilere en içten şükranlarımı sunuyorum. Çağdaş, özgür düşünceye açık, yenilikçi, sanat ve sevgi dolu bu kentte bizim de tuzumuz olsun istedik. Yaklaşık 3 yıl önce sanat ve tasarım atölyemizi kurduk. Dünyada çok yeni bir teknik ile yapılan bu eserleri, Türkiye’de ilk kez Eskişehir’imize kazandırdık” şeklinde konuştu.

“Önemli heykeller yapıldı”

Açılış töreninde konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, güzel bir etkinlik sebebiyle bir araya geldiklerini belirterek, “Hulusi Buyan’ın önderliğinde bu bina yapıldı. Arkasından burada yeni mekanlar açıldı. Burası bugün gerçekten parmakla gösterilecek bir mekan haline geldi. Tabii bunun ardından burayı heykellerle süslemeye başladılar. Hocamızın ve ekip arkadaşlarımızın çalışmalarıyla önemli heykeller yapıldı. Türkiye’de biraz farklı heykeller var. Büyükşehir’de de, Tepebaşı’nda da çok büyük heykel hareketliliği vardır ama bu da farklı bir konumda. Bu, Türkiye’de bir ayrıcalığı oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

“Eskişehir ticaretine ciddi bir hareket getirecek”

Programda konuşan bir diğer isim ise Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’tu. Heykellerin üretiminde emeği geçenleri tebrik eden Başkan Kurt, “Cassaba Modern gerçekten şehircilik anlamında modern bir yapı. Gerçekten Eskişehir ticaretine ciddi bir hareket getirecek. Tebrik ediyorum. ‘Hayırlı olsun’ diyorum. Başarılar diliyorum. Heykelleri üretim aşamasında da gidip izledim. Çok başarılı işler çıkıyor. Üretenleri kutluyorum" dedi.

Kurdele kesimi sonrası açılan heykeller, vatandaşların büyük beğenisini kazandı. Özellikle çocukların heykelleri ilgiyle inceledikleri görülürken, sanatseverler de bu eserlerin fotoğraflarını bol bol çekerek günü ölümsüzleştirdi.