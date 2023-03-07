Casper’dan 200 Hz ekran yenileme hızına sahip Excalibur 27 inç monitör

1 ms tepki süresi, 1.500 R yarıçaplı kavis değeriyle gelen Excalibur 27 inç monitörüyle tüm zorlu oyunlarda ve tasarım programlarında maksimum performans sunuyor. 23.8 inç monitör de önemli görevler görüyor. Excalibur monitörler, verimli çalışma ve keyifli oyun oynamayı olanaklı kılıyor. 200 Hz ekran yenileme hızı, 1 ms tepki süresi ve 1.500 R yarıçaplı kavis değerine sahip Excalibur 23.8 inç ve Excalibur 27 inç monitörler, kullanıcıların ihtiyaçlarını güçlü performansla karşılıyor. Daha geniş görüntüleme alanı isteyen kullanıcılara da Excalibur 34 inç kavisli monitörüyle cevap veren Casper, bu sayede oyun tutkunlarının çok daha geniş alanlara hakim olmalarına; profesyonellerin ise küçük detaylar üzerinde rahatça çalışmalarına ortam oluşturuyor. Excalibur 27 inç monitör, 1.500 R yarıçap kavis değeriyle daha geniş görüntülemeyi uzun kullanımlarda konforlu bir şekilde sunabiliyor.