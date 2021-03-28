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Teknoloji Casper ve Excalibur’da self servis kurulum deneyimi
Teknoloji

Casper ve Excalibur’da self servis kurulum deneyimi

Tüm Casper ve Excalibur bilgisayar modellerinde bulunan yeni Windows Autopilot sistemi ile bilgi teknolojileri desteksiz bir bilgisayar kurulum deneyimi sunuluyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 10:37:00 -
Casper ve Excalibur’da self servis kurulum deneyimi

Yakup Sarıçiçek

Yeni Windows 10 Pro işletim sistemlerinde kullanıma sunulan Windows Autopilot özelliği ile artık bilgisayarlar dakikalar içerisinde kullanıma hazır hale geliyor. Windows işletim sisteminin kullanıldığı Casper ve Excalibur bilgisayarlarda deneyimi daha da arttırmak ve satın alma sonrasında cihazların kullanıma hazır olma süresi azalıyor. Uzun yükleme süreleri, çalışanlar için kişiselleştirme ve bilgi teknolojileri müdahaleleri ortadan kaldırılıyor. Bilgi teknolojileri ekiplerinin zaman tasarrufu elde etmesini sağlayacak yenilik, aynı zamanda diğer geliştirme ve sorun çözümlerinde de ekiplere zaman kazandırıyor. İş verimliliğini ve zaman kazancını en üst düzeye çıkarırken bulut tabanlı cihaz yönetimi konusunda da şirketlerin dönüşümünü kolaylaştırıyor. Tüm bu özellikler ile birlikte bilgi ve veri güvenliğinde kurumlara yeni bir koruma kalkanı sağlanıyor. Windows Autopilot sayesinde pek çok can sıkıcı durumdan kurtulan çalışanların memnuniyeti artarken, çalışanların performansı ve verimliliği de yükseliyor. Windows Autopilot özelliğinden yararlanmak isteyen şirketler için Windows 10 Pro’lu Casper bilgisayarların satın alınarak cihazların yönetim sisteminde tanımlanması yeterli oluyor. Windows Autopilot özelliğinden yararlanmak için www. casper.com.tr adresi ziyaret edilerek, Casper ve Excalibur bilgisayar modelleri incelenebiliyor.

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