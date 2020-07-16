CAS Trabzonspor kararını açıkladı mı? Ne zaman açıklayacak?
Trabzonspor kulübü ve taraftarlarının merakla beklediği CAS kararının ne zaman açıklanacağı taraftarlar tarafından merak edilmeye başlandı. Saat 10.30’da video konferans aracılığıyla yapılan toplantı sona erdi. Peki CAS kararı açıkladı mı? Ne zaman açıklayacak? İşte tüm bu soruların cevabı...
Trabzonspor'un, 2019 yılına ait mali tablolarda yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle 3 Haziran 2020 tarihinde Trabzonspor'un Avrupa'dan 1 yıl men edilmesine karar verildi.
Trabzonspor bu karara itiraz ederken bugün Uluslararası Tahkim Kurulu'nun (CAS) davası coronavirüs nedeniyle video konferans ile görüşüldü.
Bu görüşme sona ererken taraftarlar CAS kararı ne zaman açıklayacak şeklinde araştırma yapmaya başladı.
CAS kararı ne zaman açıklayacak?
Uluslararası Spor Tahkim Kurulu (CAS), Trabzonspor ile ilgili kararını iki hafta sonra açıklayacak.