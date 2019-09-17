Çarşamba’da feci kaza! 4 yaralı Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin şarampole devrildi, 4 kişi yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Yener Çakır'ın kullandığı 29 AC 134 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Dikbıyık mevkisinde, Lokman Kantar idaresindeki 53 HA 195 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Yener ile Kader, Hasan ve Nezaket Çakır yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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