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Çarşamba MYO’dan gelecek nesillere anlamlı bağış

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları, mezun ve yeni öğrencileri desteğiyle Çarşamba Mithat Yılmaz İlkokulu ve Ortaokuluna kurulan “19 Mayıs 100.

12 Haziran 2019 Çarşamba 16:09
Çarşamba MYO’dan gelecek nesillere anlamlı bağış

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları, mezun ve yeni öğrencileri desteğiyle Çarşamba Mithat Yılmaz İlkokulu ve Ortaokuluna kurulan “19 Mayıs 100. Yıl Kütüphanesi”nin açılış töreni gerçekleşti.


Açılış töreni; Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, iş insanı Mithat Yılmaz, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Niyazi Usta, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Tahsin Keçeligil, Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İsmail Aydemir, İletişim Fakültesi ve Çarşamba Ticaret Borsası MYO öğretim üyeleri ve öğrencilerin katılımıyla yapıldı.


Kütüphane, 19 Mayıs 1919’un 100. yılına özel olarak, Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu akademisyenleri, eski ve yeni öğrencilerin katkı ve destekleriyle hazırlandı. Okula, 2 bin 300’den fazla her yaşa hitap eden kitap, kütüphane araç gereci ve mobilya malzemeleri kazandırıldı. Rafların dizaynından odanın dekorasyonuna kadar tek tek ilgilenen MYO öğretim üyeleri ve öğrencileri çocukların ilgisini çekebilecek bir kütüphane alanı oluşturdu.


Törenin açılış konuşmasını yapan Mithat Yılmaz İlk ve Ortaokulu Müdürü Ufuk Güçlü, “Okulumuzun ve öğrencilerimizin en önemli ihtiyaçlarından biri olan kütüphanenin kazandırılmasında emeği geçen başta Yüksekokulumuz Müdürü İsmail Aydemir hocama, boyasından, her bir kitabın rafının yerleştirilmesine kadar sürekli burada mesaisini, emeğini harcayan Azize hocama, yüksekokulun değerli öğretim üyeleri ve öğrencilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.



“Üniversite çevresine ışık saçandır”


Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ise törende bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, “Biliyorsunuz bu yıl 19 Mayıs 1919’un 100. yılını kutluyoruz. Bu anlamlı dönem içerisinde üniversite olarak birçok etkinliğin içerisinde yer almaya çalışıyoruz. 19 Mayıs 1919’da Atatürk’ün Samsun’a ilk adımıyla başlayan Milli Mücadele Türk milletinin bütün dünyaya esareti kabul etmeyeceğinin ilanıydı, mihenk taşıydı. Sayısız kahramanlıklarla ispat edilmiş, bugünkü Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu gerçekleşmiştir. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda emeği geçen herkesi rahmetle ve şükranla anıyorum” dedi.


Eğitimin önemine vurgu yapan Rektör Bilgiç, “Kütüphaneler eğitim için çok önemli, eğitim geleceğimiz için çok önemli, bu nedenle kütüphanede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Üniversite çevresine ışık saçandır, biz de burada bunun en güzel örneklerinden birini yaşıyoruz. Kitaplar yavrularımızın kendilerini geliştirmelerinde ve çalışmalarında yararlı olacaktır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkiye’nin en önemli üniversitelerinden birisi. Siz sevgili öğrencilerimizin inşallah bir kısmı orada eğitimlerini sürdürerek bu ülkeye hizmet edecek, önemli uzmanlıklar ve gelişmeler kaydedeceksiniz” şeklinde konuştu.


Açılış konuşmalarının ardından Kaymakam Yıldırım, Rektör Bilgiç, ilçe protokolü ve akademisyenler “19 Mayıs 100. Yıl Kütüphanesi”nin açılışını gerçekleştirdi, kütüphanede incelemelerde bulundu. Kütüphanenin kapısının süslenmesinde emeği olan Mithat Yılmaz Okulu öğrencileri ise kütüphanenin açılmasını büyük bir sevinçle karşıladı. Mutluluklarını dile getiren öğrenciler, kitapları merakla incelemeye koyuldu.


Kütüphanenin incelemesinin ardından ilk ve ortaokul öğrencilerinin oluşturduğu“e-twinning” adlı İngilizce çalışmalarının yer aldığı sergiyi gezdi. Açılış töreni, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 16:09
  1. kitap
  2. fotoğraf
  3. sergi

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