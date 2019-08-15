Çarşamba Havalimanı temmuz ayında doldu taştı!

Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Çarşamba Havalimanı'nın temmuz ayında 136 bin 968 yolcuya hizmet verdiğini bildirdi.

Vali Kaymak, yaptığı yazılı açıklamada, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından açıklanan istatistiklere göre, temmuz ayında Samsun Çarşamba Havalimanı'nda iç hatta 110 bin 802, dış hatta ise 26 bin 166 olmak üzere 136 bin 968 yolcuya hizmet verildiğini belirtti.

Aynı dönemde iç hatta bin 243, dış hatta 210 olmak üzere bin 453 uçağa hizmet sunulduğunu aktaran Kaymak, yük trafiğinin ise bin 545 kilogram olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Kaymak, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yıl başından bu yana hizmet verilen yolcu sayısının ise 889 bin 95 ulaştığını ifade etti.