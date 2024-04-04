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Gündem Çarşaflı kadına polisten orantısız müdahale! Defalarca copladı: İzleyenlerin kanı dondu
Gündem

Çarşaflı kadına polisten orantısız müdahale! Defalarca copladı: İzleyenlerin kanı dondu

Yeniakit Publisher
2024-04-04 10:19:00 -

Adana’da muhtarların kavgasına müdahale eden bir polisin çarşaflı kadını defalarca copladığı anlar sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Adana’da muhtarların kavgasına müdahale eden emniyet güçleri, ortalığı sakinleştirmek isteyen çarşaflı bir kadına copla vurdu. Kadını korumak isteyen ve yere düşen vatandaşa da copla defalarca vuruldu.

Mira Haber'de yer alan habere göre, Adana’nın Yamaçlı Mahallesi’nde meydana gelen olayda hamile olduğu öğrenilen kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ramazan ayında polisin biber gazı ile müdahelesi sosyal medyada tartışmalara neden oldu. 

O akılalmaz anları kameraya çekmeye çalışan bir kişi de polis müdahalesine maruz kaldı. Telefonuna el konulmak istendi.

Ömer Çelik 'Orantısız güç' demişti

Geçtiğimiz sene Adana'da polisin benzer müdahalesi eleştirilere neden olmuştu. Konuyla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapmıştı. Ömer Çelik, geçtiğimiz sene Adana'daki eylemlerde polisin müdahalesi sırasında ortaya çıkan görüntülere ilişkin, "Olaylara müdahalede orantısız güç kullanılmasına asla kabul etmeyiz. Orantısız güç kullanılmasında ortaya çıkan görüntüler asla ve kata kabul edilemez. Bunlar meşru sayılamaz" demişti.
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