CarrefourSA’dan “Doğrusu” mottosuyla kafessiz yumurta taahhüdü

Türkiye’nin öncü perakende zinciri, raflarında satışa sunulan öz marka, ulusal marka ve öz marka ürünlerin içeriğinde kullanılan tüm yumurtaların 2030 yılından itibaren yüzde 100 kafessiz olacağını taahhüt etti. Organik ve gezen tavuk yumurtalarıyla uzun zamandır kafessiz yumurta sisteminin destekçisi olan CarrefourSA, kendi hayvan refahı politikasının da gereklilikleri ışığında çalışmalarını bir üst seviyeye taşıyarak, doğaya ve hayvan refahına karşı saygılı duruşunu verdiği taahhüt ile ortaya koydu. Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, “Doğrusu CarrefourSA’da” mottosuyla doğru ürünü, doğru hizmet anlayışı ile doğru fiyata sunarken, tüm dünyada hayvan refahı kapsamında önemli bir gündem maddesi olan kafessiz yumurta için de ilk aksiyon alan markalardan biri oldu. CarrefourSA’nın sorumlu perakendeci olarak doğrusunu yapmak adına her zaman üzerine düşen görevi yerine getireceğinin altını çizen CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu, 2030 yılından itibaren yüzde 100 kafessiz yumurta sistemine geçeceklerini açıkladı. Birleşmiş Milletler tarafından açıklanan 17 maddelik Sürdürülebilirlik Kalkınma amaçlarından “Sorumlu Üretim ve Tüketim” ile “Karasal Yaşam” maddelerine hizmet eden hayvan refahı ve kafessiz yumurta için uzun zamandır titiz çalışmalar yürüttüklerini belirten Kartallıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tüm bu çalışmalarımız meyvesini veriyor. Sürdürülebilirlik olgusunun diğer bileşenleri ile hayvan refahına duyarlı bir marka olduğumuzu, bu taahhüt ile ortaya koyuyoruz. Carrefour’un globalde yürüttüğü çalışmaların bir parçası olarak Türkiye’de de kafessiz yumurta hareketini başlatan ilk perakende zincirlerinden biri olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. “Yaşam İçin Doğrusu” mottosu altında hayata geçirdiğimiz sürdürülebilirlik programımızın önemli bir basamağı olan bu konudaki ilerlememizi sürdürülebilirlik raporumuzla her yıl tüketicilerimiz ve paydaşlarımızla paylaşacağız.”