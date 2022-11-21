CarrefourSA’dan anlamlı iş birliği

İş birliği kapsamında Shopsa ürünleri CarrefourSA Anadolu Hisarı Gurme’de tüketiciyle buluşturuldu. Ürünler büyük beğeni topladı.

Çalışmalar sürecek

CarrefourSA İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Bahar Tura, yerli üreticileri ve kadın girişimcileri desteklemenin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Bugün çalışanlarımızın yüzde 40’ını kadınlar oluşturuyor. Girişimcilik ekosisteminde de aynı felsefeyle yola devam ediyoruz. Bugün 170 bayimizin 25’i kadın girişimci. Kadın üreticileri desteklemeye yönelik pek çok çalışmamız var. Örneğin son 4 yıldır 8 Mart’ta İstinye’de bulunan hipermarketimizde ‘Kadın Üretici Pazarı’ düzenliyoruz. ‘Yeniden Biz’ platformuyla iş hayatına yeniden dönmek isteyen kadınları da destekliyor ve istihdam sağlıyoruz. Önümüzdeki dönemde de kadın çalışan, girişimci ve üretici sayısının artması için çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

Önemli bir adım

Tura, kadın üretici ve girişimcileri desteklemek için önemli bir adım daha attıklarının altını çizdi. Tura, “Kadın üreticilerin ürünlerini Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırmak ve yerel üreticiyi desteklemek hedefiyle Shopsa’yla yakın zamanda bir iş birliğine imza attık. Platformda incir reçeli, zeytin, zeytinyağı gibi doğal gıda ürünlerinin yanı sıra özel bakım yağları, aloe vera içerikli saç bakım ürünleri de yer alıyor. Tamamen doğal ve organik bu ürünler şu anda CarrefourSA Anadolu Hisarı Gurme mağazamızda satışa sunuldu. Önümüzdeki dönemde farklı mağaza noktalarımızda da müşterilerimizle kadın girişimcilerin ürünlerini buluşturmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.