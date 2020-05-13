CarrefourSA, sürdürülebilir yerli tarıma destek adına "ne lazımsa" yapıyor

İSTANBUL (AA) - CarrefourSA, Türkiye topraklarında yetişen ürünlerin büyüyen ve gelişen ülke ekonomisine can kattığı bilinciyle hareket ederek, yerli üreticiyi desteklemeye ve yerel tohum kullanımın yaygınlaşmasını sağlamaya devam ediyor.

CarrefourSA, her yıl 14 Mayıs’ta kutlanan Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla bir açıklama yayınladı.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, yerli üreticiyi desteklemeyi sürdürürken, yerel tohum kullanımının yaygınlaşması için de çalışmalar yapıyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, sürdürülebilir tarımı desteklemek için çalışmalar yaptıklarını belirterek, önceki yıllarda "Yerli Tohum-Taze Mahsul" projesi ile kooperatiflerin çatısı altındaki çiftçilere sözleşmeli çalışma modeli ile verdikleri desteği, bu yıl Tarım ve Orman Bakanlığı, TİGEM ve TAGEM ile iş birliği gerçekleştirerek artırdıklarını ifade etti.

Kartallıoğlu şunları kaydetti:

"Alım garantisi ile çalıştığımız sözleşmeli çiftçilere tohumdan ekime, hasattan ürünlerin reyona geliş aşamasına kadar her konuda eğitim desteği vererek ürünlerde verim kaybının da önüne geçiyoruz. Verimliliği, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar'la (TAGEM) birlikte çalışarak tohumdan filizlenmeye, ilk ekimden hasada ve sonrasında da depolarımızda devam eden sıkı denetimlerle sağlıyoruz.

CarrefourSA olarak Türkiye’nin birçok bölgesinden 8 bine yakın çiftçi ile çalışarak aylık ortalama 10 bin tona yakın yaş sebze-meyve alımı gerçekleştiriyoruz. Başta çiftçiler olmak üzere iş birliğimizde emeği geçen herkesin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun."





- Yüzde 100 yerli ve milli ürünler, reyonlarda





“Tarıma Destek Lazımsa CarrefourSA” teması ile Anadolu’nun mirasını canlandırmak ve gelecek nesillere ulaştırmak amacıyla yerli üretime verdiği desteği artıran CarrefourSA'nın, bu kapsamda Özçelik-Domates, İpekçe-Kokteyl Domates, Hızır-Salatalık, Özge-Sivri Biber ve Ünlü-Kavun ürünlerini paketli şekilde müşterilerin beğenisine sunduğunu belirten Kartallıoğlu, CarrefourSA'nın, Tarım ve Orman Bakanlığı, TİGEM ve TAGEM ile olan iş birliğini yazlık ve kışlık ürünler bazında büyüterek devam ettirmeyi planladığını kaydetti.