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Aktüel

CarrefourSA "C-Mobil" uygulamasıyla çalışanlarını salgına karşı takip ediyor

Android veya IOS tabanlı telefonların bluetooth özelliği üzerinden yüksek bir hassasiyetle çalışan uygulama ile çalışanların, mesai saatlerinde diğer çalışanlarla 2 metreden daha yakın temasları, sunucularda biriktirilip raporlanıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-14 10:12:10 -
CarrefourSA "C-Mobil" uygulamasıyla çalışanlarını salgına karşı takip ediyor

İSTANBUL (AA) - Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, mayıs ayından bu yana "C-Mobil" uygulaması üzerinden mesai saatleri süresince çalışanları arasındaki sosyal mesafeyi ve hangi çalışanın ne zaman, hangi çalışanlarla temasa geçtiğine dair pandemi döneminde ihtiyaç duyulabilecek bilgileri kaydediyor.

Şirket açıklamasına göre, pandemi başlangıcından itibaren kamu görevi bilinciyle çalışanları ve müşterilerinin sağlığını korumak için birçok önlem alan CarrefourSA, Türkiye perakende sektöründe bir ilk olan bu uygulama sayesinde genel müdürlük, 9 deposu ve 52 şehirdeki 653 marketinde görev yapan yaklaşık 11 bin çalışanını mesai saatleri içinde takip ediyor.

Android veya IOS tabanlı telefonların bluetooth özelliği üzerinden yüksek bir hassasiyetle çalışan uygulama ile çalışanların, mesai saatlerinde diğer çalışanlarla 2 metreden daha yakın temasları, sunucularda biriktirilip raporlanıyor. Çalışanlar, birbirlerine 2 metreden daha az mesafede yaklaşırlarsa uygulama, istenirse sesli uyarı veriyor.

Telefonların internet erişimi kısıtlı ise veriler biriktirilip internete erişim olduğunda sunucuya ulaştırılıyor. Böylelikle şirket, çalışanları arasında olası bir vakada ilgili sağlık kurumlarında filyasyon konusunda yardımcı olabiliyor.


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