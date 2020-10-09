Çarpıtılan yazısından dolayı yazarımız Dilipak ifade verdi

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Ömrünü İslami hizmetlere adayan gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, adliye koridorlarında ömür tüketiyor. AK Parti tarafından yapılan suç duyurusunun işleme konulmasının ardından şüpheli sıfatıyla Dilipak, avukatı Ali Paccı aracılığı ile Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade verdi. Dilipak, “AKP’nin papatyaları” isimli yazısına ilişkin 77 sayfa asıl, 125 sayfa da eklerden savunmasını savcılığa teslim etti. KADEM Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, AK Parti Genel Merkez ve AK Parti 81 İl Kadın Kollarının şikayeti sebebi ile savcıya ifade veren Dilipak, “AK Parti’nin ‘FETÖ’nün zihniyet ikizi AKP’liler’ şeklinde yazı içeriğinde belirtmiş olduğum bir gruba yönelik ifadeler vardır. Kesinlikle AK Parti veya AK Partililerin tamamına yönelik bir beyan mevcut değildir. Yazı içeriğindeki ‘AKP’nin Papatyaları’ndan açıkça kastedilen ‘AK Parti’nin içerisinde bulunan bir takım AKP’liler’in FETÖ’nün zihniyet ikizi davranması, yıkılışına götürecek şekilde davranan bir kesimdir” ifadelerini kullandı.

Suçlamaları kabul etmediğini belirten Dilipak, “Şikayet konusu olan ifade, müştekilerden bir tanesine bile yönelmiş değildir. Dolayısıyla hakaret oluşmamıştır. Yazıda AK Parti’den değil AK Parti’nin içine sızmış olan halen de temizlenmemiş olduğu düşünülen bir topluluktan bahsedilmiştir” dedi. Deneyimli hukukçumuz Ali Paccı ise “İfadelerin hakaret ettiği teşkil edildiğinin söylenilmesi için öncelikle kimi hedef aldığının belirlenmesi gerekir. AK Parti içindeki bir gruba yönelik sözlerin tüzel kişiye yöneldiği söylenemez. AK Parti Kadın Kolları Başkanlarının şikayetleri yönünden yazı içeriğinde teker teker ferden AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlarına yönelik bir ifade kullanılmadığı zaten ortadır” dedi.