İkinci ve üçüncü sınıfa giden çocukların en çok gözlerini korkutan konulardan biridir çarpım tablosu. Elbette bu konuyla ilgili sorun yaşayan yalnızca öğrenciler değil. Çarpmayı öğreten eğitimciler, yanlış kavramlarla başlayabilir veya dersi çok hızlı tamamlayabilir. Çarpım Tablosu Ezberleme Alıştırmaları: Çarpım Tablosu En Kolay ve Pratik Nasıl Ezberlenir?

Çarpım tablosu en kolay nasıl ezberlenir?

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte çarpım tablosu öğrenmek için çok pratik uygulamalar yapılmıştır. EBA, öğrencilerin pratik olarak öğrenmeleri açısından kolay, orta ve zor olarak çarpım tablosu öğrenme uygulaması yaptı.

Çarpım Tablosu Alıştırma

Çarpım tablosu ezberleyebilmek için çocuklar ya da yetişkinler çeşitli yollara başvururlar. Çarpım tablosu ezberlemek sanıldığı kadar zor değildir. Çarpım tablosunu ezberlemek için pek çok oyun ve alıştırma vardır. Çarpım tablosu alıştırmaları ezberin daha hızlı ve pratik bir şekilde yapılmasını sağlar. Çarpım tablosu ile ilgili yapılan tüm alıştırmalar ezberin daha da güçlenmesini sağlar. Çarpım tablosu alıştırmaları her çocuğa sık sık yaptırılmalıdır. Aksi takdirde çocukların ezberine giren çarpım tablosu yavaş yavaş ezberlerinden silinebilir. Çarpım tablosu alıştırmaları hem öğretmenlerden hem de internetten öğrenilebilir ve uygulanabilir.

Çarpım tablosunu ezberleyebilmek için sık sık tekrar yapmak gerekir.

1'LER ÇARPIM TABLOSU

1 x 1 = 1

1 x 2 = 2

1 x 3 = 3

1 x 4 = 4

1 x 5 = 5

1 x 6 = 6

1 x 7 = 7

1 x 8 = 8

1 x 9 = 9

1 x 10 = 10

2'LER ÇARPIM TABLOSU

2 x 1 = 2

2 x 2 = 4

2 x 3 = 6

2 x 4 = 8

2 x 5 = 10

2 x 6 = 12

2 x 7 = 14

2 x 8 = 16

2 x 9 = 18

2 x 10 = 20

3'LER ÇARPIM TABLOSU

3 x 1 = 3

3 x 2 = 6

3 x 3 = 9

3 x 4 = 12

3 x 5 = 15

3 x 6 = 18

3 x 7 = 21

3 x 8 = 24

3 x 9 = 27

3 x 10 = 30

4'LER ÇARPIM TABLOSU

4 x 1 = 4

4 x 2 = 8

4 x 3 = 12

4 x 4 = 16

4 x 5 = 20

4 x 6 = 24

4 x 7 = 28

4 x 8 = 32

4 x 9 = 36

4 x 10 = 40

5'LER ÇARPIM TABLOSU

5 x 1 = 5

5 x 2 = 10

5 x 3 = 15

5 x 4 = 20

5 x 5 = 25

5 x 6 = 30

5 x 7 = 35

5 x 8 = 40

5 x 9 = 45

5 x 10 = 50

6'LAR ÇARPIM TABLOSU

6 x 1 = 6

6 x 2 = 12

6 x 3 = 18

6 x 4 = 24

6 x 5 = 30

6 x 6 = 36

6 x 7 = 42

6 x 8 = 48

6 x 9 = 54

6 x 10 = 60

7'LER ÇARPIM TABLOSU

7 x 1 = 7

7 x 2 = 14

7 x 3 = 21

7 x 4 = 28

7 x 5 = 35

7 x 6 = 42

7 x 7 = 49

7 x 8 = 56

7 x 9 = 63

7 x 10 = 70

8'LER ÇARPIM TABLOSU

8 x 1 = 8

8 x 2 = 16

8 x 3 = 24

8 x 4 = 32

8 x 5 = 40

8 x 6 = 48

8 x 7 = 56

8 x 8 = 64

8 x 9 = 72

8 x 10 = 80

9'LAR ÇARPIM TABLOSU

9 x 1 = 9

9 x 2 = 18

9 x 3 = 27

9 x 4 = 36

9 x 5 = 45

9 x 6 = 54

9 x 7 = 63

9 x 8 = 72

9 x 9 = 81

9 x 10 = 90

10'LAR ÇARPIM TABLOSU

10 x 1 = 10

10 x 2 = 20

10 x 3 = 30

10 x 4 = 40

10 x 5 = 50

10 x 6 = 60

10 x 7 = 70

10 x 8 = 80

10 x 9 = 90

10 x 10 = 100

11'LER ÇARPIM TABLOSU

11 x 1 = 11

11 x 2 = 22

11 x 3 = 33

11 x 4 = 44

11 x 5 = 55

11 x 6 = 66

11 x 7 = 77

11 x 8 = 88

11 x 9 = 99

11 x 10 = 110

12'LER ÇARPIM TABLOSU

12 x 1 = 12

12 x 2 = 24

12 x 3 = 36

12 x 4 = 48

12 x 5 = 60

12 x 6 = 72

12 x 7 = 84

12 x 8 = 96

12 x 9 = 108

12 x 10 = 120