Çarpım tablosu, dünya genelinde kabul görmüş ve genelde çarpma işlemlerini zihinden otomatik olarak yapmak için kolaylaştırılmış şablona verilen isimdir.

Öğrencilerin okul hayatına ilk başladıklarında belki de en çok zorlandığı konulardan birisi çarpım tablosunu ezberlemektir. Çarpım tablosunun nasıl daha kolay ezberleneceği merak konusudur.

Çarpım tablosunu kim bulmuştur?

Çarpım tablosu 4000 yıl önce Babiller tarafından bulunmuştur. Gelişimi ise Pisagor tarafından olmuştur.

Çarpım tablosu nasıl kolay ezberlenir?

Çarpım tablosunu ezberlemek için pratik bir çok yol bulunmaktadır. Çarpım tablosunun kolay ezberlenmesi için Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde hazırlanan EBA’nın hazırlamış olduğu egzersizler kullanılabilir.

Kolay, Orta veya Zor seviyelerinden birini seçerek online çarpım tablosu egzersizi yapabilirsiniz.

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Çarpım Tablosu Mobil Uygulaması

Çarpım tablosu için mobil cihazlara “Çarpım Tablosu” uygulamasını indirerek bulunduğunuz her yerde çarpım tablosu egzersizi yapabilirsiniz.

ÇARPIM TABLOSU MOBİL UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN