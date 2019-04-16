Çarpıcı video: Notre Dame Katedrali'nin yıkılışı 2012'de animasyon yapılmış! Sosyal medyada ise katedralin yıkılışının daha önceden animasyon haline getirilen bir film gündeme geldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te 850 yıllık tarihi Notre Dame Katedrali cayır cayır yanarak büyük bir kısmı çöktü. Sosyal medyada ise katedralin yıkılışının daha önceden animasyon haline getirilen bir film gündeme geldi. 2012 yılında yayınlanan Masonik sembollerin bulunduğu 'Pet Goat II' isimli animasyon filminde Notre Dame Katedrali'nin yıkılışı resmen animasyonunun yapıldığı ortaya çıktı.

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