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Çarpıcı tespit! 'Hem Türk yemeklerini bayılarak yiyorlar hem Türkiye'ye saldırıyorlar'

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesi sonrası Prens Selman yönetiminin Türkiye'ye seyahat uyarılarında bulunmasını değerlendiren Suudi bir akademisyen, ilginç bir noktaya değinerek "Suudi Arabistan'da hem Türk yemeklerini bayılarak yiyorlar hem de Türkiye'ye saldırıyorlar." dedi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 14:23
Çarpıcı tespit! 'Hem Türk yemeklerini bayılarak yiyorlar hem Türkiye'ye saldırıyorlar'

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nikah işlemlerini halletmek için gittiği Suudi Arabistan İstanbul Konsolosluğu'nda öldürülmesinin ardından Suudi ve BAE destekli medya kuruluşlarından Türkiye'ye gitmeme çağrısı yapıldı.

Fransız haber ajansı AFP'nin haberine göre, her yıl yüz binlerce Suudi turist güzel iklimi, turkuvaz rengi denizi ve Batı ile Doğu arasında güzel bir konumda olması sebebiyle Türkiye'yi ziyaret ediyor.

Türkiye'ye boykot yapmaya başladılar

Fakat gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra, Veliaht Prens Muhammed bin Selman ve BAE'nin Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'in desteklediği medya kuruluşları Türkiye'yi boykot çağrısı yapmaya başladı. "Türkiye'ye gitmeyin", "Türkiye güvenli değil" ifadeleri bu yayın organlarının yaptığı haberlerden yalnızca birkaçı.

"Hem Türk yemeklerini bayılarak yiyorlar, hem de Türkiye'ye saldırıyorlar"

İsminin verilmesini istemeyen ve haberde ismi "Abdullah" olarak geçen Suudi bir akademisyen AFP'ye çarpıcı açıklamalarda bulundu. Riyad'da akademisyen olan 39 yaşındaki Abdullah, "Türkiye'ye seyahat uyarısı söylemlerine güldüğünü ve bu yıl Türkiye'ye ailesiyle bir seyahat planladığını" söyledi.

AFP'ye "Abdullah" ismiyle açıklama yapan akademisyen ilginç bir not da paylaştı: "Suudiler kendi ülkelerinde bile Türk restoranlarına gitmeye bayılıyorlar. Türk restoranındaki yemekleri bittikten sonra şöyle tweet atarlar: Türkiye'ye gitmeyin."

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 14:23
  1. İstanbul
  2. Cemal Kaşıkçı
  3. prens selman

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