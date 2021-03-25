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Dünya Çarpıcı mesaj: Türkiye'nin sayesinde oldu
Dünya

Çarpıcı mesaj: Türkiye'nin sayesinde oldu

Rusya Federasyonu Devlet Duması Dışişleri Komisyonu Başkanı Leonid Slutskiy, "Türkiye'deki meslektaşlarımızla iş birliği sayesinde Suriye'de önemli başarılar elde ettik. Bu konuda İran'a da teşekkür ediyorum, bizlerle sıkı iş birliğine girdiler. Samimi ve etkin bir iş birliği sayesinde ortak mücadele sürdürülecektir." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 21:17:00 -
Çarpıcı mesaj: Türkiye'nin sayesinde oldu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ev sahipliğinde, Antalya'daki Belek Turizm Merkezi'nde bir otelde düzenlenen "Terörizmle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi Dördüncü Parlamento Başkanları Konferansı"nın kapanış oturumu yapıldı.

Slutskiy, konferansın kapanış programında yaptığı konuşmada, son derece önemli bir toplantı gerçekleştirildiğini söyledi.

Toplantıda sorunların en kapsamlı şekilde ele alındığını dile getiren Slutskiy, "Temin edebilirim ki Rusya her zaman olduğu gibi bu forumu destekleyecektir. İnsan hayatlarının kurtarılması konusunda destek verecektir. Bu konuda Rusya Federasyonu'na güvenebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Slutskiy, terörizmle mücadele konusunda Afganistan'da çok güzel sınav verildiğini belirterek, Suriye'de de anayasa sürecini desteklediklerini bildirdi.

Suriye'de DAEŞ gibi örgütlere karşı ciddi mücadele verildiğini ifade eden Slutskiy, "Türkiye'deki meslektaşlarımızla iş birliği sayesinde Suriye'de önemli başarılar elde ettik. Bu konuda İran'a da teşekkür ediyorum, bizlerle sıkı iş birliğine girdiler. Samimi ve etkin bir iş birliği sayesinde ortak mücadele sürdürülecektir." dedi.

"Terörizme yönelik ortak mücadele bölgemizin ekonomisini canlandıracaktır"

Afganistan Halk Meclisi Başkanı Mir Rahman Rahmani de toplantının terörizmle mücadele konusunda son derece önemli olduğunu söyledi.

Bu tür toplantıların bölgesel birliğin oluşması noktasında devam etmesi gerektiğini dile getiren Rahmani, "Sadece terörizme karşı değil, Kovid-19'a karşı da bir mücadele var. Siyasi ve diplomatik ilişkilerin pekiştirilmesi, terörizme yönelik ortak mücadele yürütülmesi bölgemizin ekonomisini de canlandıracaktır. Terörizmi ortak bir şekilde tanımlamamız bölgesel kalkınma için zaruriyedir." ifadelerini kullandı.

Terörün ortak tehdit oluşturduğunu vurgulayan Rahmani, tarafların aynı yerde yer alarak, gerekli tepkiyi göstermesi gerektiğini bildirdi.

Rahmani, Afganistan'da uluslararası teröristlerin varlık gösterdiğini, bu durumun da ülke halkını tedirgin ettiğini kaydetti.

"Terörizmle mücadele etmek için yeni yollar bulmalıyız"

Pakistan Milli Meclis Başkanı Asad Kaiser ise toplantının bölge için son derece verimli ve anlamlı bir platform oluşturduğunu söyledi.

Salgının dünyada birçok şeyi değiştirdiğini anlatan Kaiser, "Salgın bize ortak çalışmamız gerektiğini bir kez daha gösterdi. Değişen dinamikler altında aşırılık ve terörizmle mücadele etmek için yeni yollar bulmalıyız, daha yaratıcı olmalıyız. Bir şekilde insan etkileşimini sınırlandırmak ile daha yaratıcı davranmamız gerekiyor. Birbirimizle bağlarımızı kuvvetlendirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Toplantıda ortak sorunları analiz edebildiklerini, önemli dersler çıkardıklarını dile getiren Kaiser, ortak çalışmaların devam etmesi için parlamentolar arası diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini bildirdi.

Pakistan olarak daima diyalogdan yana olduklarının altını çizen Kaiser, "Güvenlik, bölgenin gelişmesi, komşu ve öteki ülkeler arasında barışın sağlanması gerektiğine inanıyoruz. Adil ekonomik düzeni oluşturmak için çalışmalı, zengin kaynakları birlikte kullanmalıyız. Hepimiz şiddetin, yabancı işgalcilerin karşısında yer almayız." dedi.

"Kibir ittifakı bölgeyi birbirine katıyor"

İran İslami Danışma Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Mojtaba Zonoori de terörün bir vekalet savaşı olarak yürütüldüğünü söyledi.

Bölgenin artık turizmle anılması gerektiğini vurgulayan Zonoori, dışarıdan insanların gelmesi için bölgenin güvenli olarak anılması gerektiğini kaydetti.

Bölgedeki güvenlik eksikliğinin vekalet savaşlarından kaynaklandığını ve kibir ittifakının bölgeyi birbirine kattığını savunan Zonoori, şu ifadeleri kullandı:

"Terörü ortadan kaldırmak onlardan beklenmemeli. Onlar bölgenin düşmanlarıdır. Buranın düşmanından burada güvenliği sağlaması nasıl beklenebilir? Tehlikeli birinden güvenlik lafları duymak inandırıcı olur mu? Hırsıza evinizin anahtarı verilir mi? Bölgemiz insanların güvenliği bizim anahtarımızdır ve bunu biz elimizde tutmalıyız. Aç gözlü insanlara bu anahtarı vermek olur mu? Burada vekalet savaşlarıyla fırtına koparıyorlar, bölgede bulunmamaları gerekiyor."

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Yorumlar

Serdar

Bu hikayede yanan Suriyeli kardeşlerimiz oldu !
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567

sadece yanan suriyemi oldu ne malum yarın sıra irana gelmeyeceği irana kim yardım edecek tek başına hiçbir ittifakı yok nato gibi
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