Çarpıcı ifadeler: Libya çıkarmasının üç ayağı var

Uluslararası haber ajansları, Türkiye'nin Libya'ya yaptığı üst düzey ziyareti son dakika duyurdu. Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın Türkiye'yi ziyaretinin üzerinden kısa süre geçmişken yapılan çıkarmanın önemi, bölgenin geleceği açısından kritik öneme sahip.

Ankara'dan yola çıkan üst düzey heyette Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan yer aldı. Türk heyeti, Serrac ve kabinesiyle bir araya geldi.

Kanal7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet ve Türkiye Gazetesi Yazarı Kemal İnat, "Libya'ya çıkarma" olarak yorumlanan ziyareti Haber7'ye değerlendirdi.

"Normalde önceden duyuru yapılırdı"

Mehmet Acet'in açıklamaları şöyle:

"Birincisi bu sürpriz bir gezi oldu. Heyet üst düzey bir heyet. Dışişleri Bakanı, Maliye Bakanı, MİT Başkanı artı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın. Normalde bu tür ziyaretler önceden duyurularak yapılır. Ama heyet Libya'dayken, görüşmeler başladıktan sonra resmi olarak bu duyuru yapıldı. Bunun altını çizelim öncelikle.

İkincisi bu yapılan görüşmelerin niteliğine de baktığımızda karşılıklı olarak ilişkileri derinleştirme niyetinin olduğunu görüyoruz. Derinleştirme derken nelerden bahsediyoruz? Birincisi karşılıklı olarak iş birliğini genişletme, Libya'nın yeniden yapılanmasında Türk firmaların rol üstlenmesi. Türkiye'nin Libya'nın petrollerinin çıkarılması sürecine dahil olması.

Burası da çok önemli: Doğu Akdeniz'de hem Libya açıklarında hem de 27 Kasım'daki deniz sınırlarını yetkilendirme anlaşmaları çerçevesinde Akdeniz'in yeraltı zenginliklerinin değerlendirilmesi. Bu anlamda da bu iş birliği son derece önemli.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Türkiye'nin sağladığı destekle bu noktaya geldiğini herkes biliyor. Dolayısıyla Türkiye'nin üstlendiği bu inisiyatif Serrac yönetimi tarafından da çok ciddi anlamda hüsnükabul gördü. Serrac zaten iş birliği anlamında iki hafta önce Türkiye'ye geldiğinde iş birliğinin genişleyeceğine dönük açıklamaları olmuştu. Bu yeni dönemle ilgili olarak iki ülke ilişkilerinin ciddi anlamda gelişmesi, iş birliğinin derinleştirilmesi yönünde sonuç bekliyorum bu zirveden.

Bu ziyaret, Türkiye'nin Libya üzerindeki etkinliğinin arttığı yönünde yapılan yorumları pekiştirdi. Tabii bunu arzu etmeyen, Türkiye'nin Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümetiyle iş birliği içinde olmasından hoşlanmayan çok sayıda ülke var tabii. Başta Mısır olmak üzere, Arap ülkelerinin bir kısmı BAE özellikle, Rusya aynı şekilde, Fransa başta olmak üzere bazı Avrupa ülkeleri bu durumdan rahatsız oluyorlar.

"Türkiye yalnız değil"

Ama şu yoruma da katılmıyorum: Türkiye burada yalnız mı? Hayır yalnız değil. Libya'nın batı komşuları, örneğin Tunus'a, Cezayir'e baktığımızda, onlar da aslında Libya'da gelinen noktadan dolayı mutlu oldular. Onlar da Serrac yönetimiyle iş birliği yapmak istiyorlar. Türkiye'nin Ulusal Mutabakat Hükümetiyle yakınlığı bu ülkeler tarafından pozitif şekilde kabul görüyor. Dost ülkeler açısından sevindirici bir ziyaret. Hasmane tavırla Türkiye ve Libya'ya yaklaşanlar bundan rahatsız oldular. Yunanistan, Kıbrıs Rus kesimini de saymak gerekiyor. Çünkü bu iş birliğiyle onların Akdeniz'deki planı bozulmuş oluyor.

"Ziyaretin üç ayağı var"

Kemal İnat ise şu değerlendirmeleri yaptı:

Türkiye, meşru hükümetin çağrısı çerçevesinde uluslararası hukuka uygun olarak orada bulunuyor ve uzun zamandır da Libya'da ciddi angajmanları var. Bunun hem siyasi ayağı var hem hukuksal ayağı var hem de güvenlik ayağı var.

Hukuksal ayağını biliyorsunuz iki tane mutabakat imzalandı. Bu çerçevede Türkiye, Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarına ilişkin haklarını garanti altına almış oldu. Bu anlaşmanın devamlılığı açısından Libya'daki meşru hükümetle olan ilişkinin devam etmesi önemli. Çünkü o hükümeti devirmek için harekete geçen, isyan içerisinde olan Hafter yönetiminin işbaşına gelmesi durumunda Türkiye ile anlaşmaları iptal etme gibi risk söz konusu. O yüzden Libya Türkiye için önemli. Güvenlik, ekonomik, tarihsel bağlar açısından önemli. Bu çerçevede Türkiye, Libya'daki hükümeti ayakta tutmak için çaba içerisinde. Son aylarda bu çabaların da başarılı olduğunu görüyoruz. Yani Ulusal Mutabakat Hükümetinin iktidarını sağlamlaştırdığını, çünkü bundan beş altı ay önce o hükümetin iktidarda kalıp kalmaması konuşuluyordu, Türkiye'nin desteği sayesinde o hükümet iktidarda kaldı ve Hafter güçleri ile ona destek veren ülkelere karşı ciddi başarılar elde etti. Bu çerçevede düşünmek gerekir.

Güvenlik ayağı var, MİT Başkanı orada. Ama aynı zamanda ekonomik ayağı var. Kaddafi döneminde de oldukça yakın ekonomik ilişkiler vardı. Ayrıca Türkiye enerji açısından dışa bağımlı bir ülke, Libya'da Doğu Akdeniz'de oldukça zengin enerji kaynaklarına sahip. Dolayısıyla Türkiye, Libya'da enerji konusunda da iş birliği yapmak istiyor.