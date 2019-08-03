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Çarpıcı iddia: Yeni partinin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan tarafından kurulacağı iddia edilen yeni partinin cumhurbaşkanı adayı olacağı iddia edildi.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 01:55
Çarpıcı iddia: Yeni partinin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!

Ali Babacan’ın kuracağı partide hangi isimlerin yer alacağı tartışılırken, oluşumun merkezinde yer alan Abdullah Gül’ün kurulacak yeni partinin Cumhurbaşkanı adayı olacağı iddia edildi.

AK Parti’den istifa ederek yeni parti kurma hazırlıklarına ağırlık veren eski bakan Ali Babacan’ın hangi isimlerle temasta olduğu ve kuracağı partinin nasıl bir çizgide siyaset izleyeceği günlerdir kulislerde konuşuluyor. Ancak yeni parti ile ilgili arka planda ise farklı bir durum yaşanıyor. Yeni oluşumun merkezinde Babacan’ın mı yoksa 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün mü olacağı sorusu son günlerde sıkça dillendirilmeye başlandı. Yeni partiye sıcak bakan çevreler merak ettiği bu sorunun cevabını ararken, Babacan’ın ekibinde Abdullah Gül’ü oluşumun merkezindeki isim olarak benimseyenlerin sayısının oldukça yüksek olduğu belirtildi.

Yeni partinin cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül mü?

Yeni parti çalışmaları içerisinde yer alan eski bir AK Parti milletvekilinin Gül’ü işaret ederek, “oluşumun merkezi İstanbul’dur” dediği iddia edilirken, kulislerde yeniden cumhurbaşkanı adaylığını düşünen Gül’ün, Babacan’ın partisinde gölge liderlik yapacağı ve Cumhurbaşkanlığı adaylığının kesin olduğunun da altı çiziliyor. Abdullah Gül, 24 Haziran 2018’deki genel seçimlerde muhalefetin çatı adayı olmak istemiş, ancak İYİ Parti lideri Meral Akşener’in çok daha önceden açıkladığı adaylığından vazgeçmemesi üzerine cumhurbaşkanı adaylığı gerçekleşmemişti.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 01:55
  1. İstanbul
  2. Ali Babacan
  3. Abdullah Gül

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