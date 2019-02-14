Çarpıcı iddia: Türkiye'de gerçekleşen hortumlar ABD'nin HAARP saldırısı mı?

Çanakkale'de geçtiğimiz günlerde birkaç saniyede meydana gelen ve sadece bir işletmenin çatısını uçuran hortumun neden olduğu olayda çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Gemi kaptanı Deniz Başaran, çatının uçurulması hortum olduğu belirtilen olaya çok tartışılacak bir yorum getirdi. Gazeteci Tekin Uğurlu'ya konuşan tecrübeli denizci, bu hortumun deprem ve iklim değişikliğine neden olduğu iddia edilen ve 'kıyamet silahı' olarak da adlandırılan ABD'nin HAARP projesine ait olabileceğini söyledi. Uğurlu ise bu duruma Meteoroloji'nin bile anlam veremediğini ifade etti.

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