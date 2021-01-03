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Dünya Çarpıcı iddia! 'Türkiye o ülkeden nükleer silah alıyor'
Dünya

Çarpıcı iddia! 'Türkiye o ülkeden nükleer silah alıyor'

Hint medyasında yer alan bir habere göre, Türkiye'nin Pakistan'dan nükleer güç almak istediği öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-01-03 16:38:00 -
Çarpıcı iddia! 'Türkiye o ülkeden nükleer silah alıyor'

Hint medyası, Türkiye'nin Pakistan'dan nükleer silah ve nükleer başlıklı füze teknolojisi transfer etmek istediğini ve bu kapsamda Pakistanlı bilim insanlarının bu yönde bir çaba içerisinde olduğunu iddia etti.

2014 yılında Türkiye ile Pakistan arasında savunma sanayi alanında yapılan işbirliğinin artması sonrası benzer iddialar ortaya atılmış, Pakistan'a nükleer silah gücünü kazandıran Prof. Dr. Abdulkadir Han bu iddiaları "saçma" bulduğunu açıklamıştı.

Hindistan televizyonu Zeenews İndia'nın internet sitesinde yer alan habere göre 22-23 Aralık tarihlerinde Ankara'da düzenlenen Pakistan-Türkiye Yüksek Düzeyde Askeri Diyalog Grubu'nun (HLMDG) 15. Toplantısı'na dikkat çekildi.

Haberde Ankara'daki zirvenin bugüne kadar askeri alanda iki ülke tarafından gerçekleştirilen en üst düzey toplantı olduğu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın jeopolitik hedeflerine ulaşabilmek için Pakistan'ın nükleer ve füze teknolojilerine güvendiği ifadelerine yer verildi.

Zeenews İndia'nın iddiasına göre toplantıda iki ülke arasında nükleer silah ve nükleer başlıklı füze teknolojisinin paylaşılması da konuşuldu. Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu doğrultuda Pakistan Ordusu Genelkurmay Başkanı Kamer Cevad Bajwa ile görüştüğü iddia edildi.

Bunun yanında Pakistan askeri heyetinin Türk Uzay Sanayisi (TAI), HAVELSAN ve ASELSAN gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teknoloji ve silah üreten firmalarla görüştüğü, füze ve diğer hava teknolojileriyle ilgilenen üst düzey Türk generalleri ve bürokratlarıyla da toplantılar yapıldığı öne sürüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2019'un eylül ayında "Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var. Ama benim elimde nükleer başlıklı füze olmasın! Ben bunu kabul etmiyorum." demiş, bu ifadeler uluslararası alanda yankı uyandırmıştı.

'Amaç nedir?' şeklinde yorumlandı

Türkiye'nin Pakistan ile yakınlaşmasından uzun süredir rahatsız olan Hindistan'ın söz konusu haberi, 'Türkiye'yi uluslararası arenada sıkıştırmak' amacı taşıdığı şeklinde yorumlandı.

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