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Dünya Çarpıcı iddia: Aşı denemeleri için gönülüllere virüs enjekte edilecek
Dünya

Çarpıcı iddia: Aşı denemeleri için gönülüllere virüs enjekte edilecek

İngiltere'de koronavirüse karşı etkisi kanıtlanmamış henüz test aşamasında olan aşılar için gönüllülere virüs enjekte edileceği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 05:05:00 -
Çarpıcı iddia: Aşı denemeleri için gönülüllere virüs enjekte edilecek

Financial Times gazetesi, İngiltere'nin başkenti Londra'da, koronavirüse karşı geliştirilen ancak henüz test aşamasında olan aşıların etkili olup olmadığının ortaya çıkarılması amacıyla gönüllülere virüs enjekte edileceğini öne sürdü.

İngiltere hükümetinden açıklama geldi

İngiltere hükümeti, kontrollü insan enfeksiyonu yoluyla aşı geliştirme yönteminin henüz kesinleşmediği ve bu konunun tartışıldığını açıkladı. Hükümet yetkilileri bu tartışmaların pandemiyi daha erken bitirebilme, virüsü önleme ve sınırlama çalışmalarının bir parçası olduğunu söylüyor.

Konuyla ilgili açıklamalar yapan bir hükümet sözcüsü, "İnsan enfeksiyonu çalışmalarıyla Covid-19 aşısının potansiyel gelişimi üzerinde nasıl bir işbirliği yapabileceğimizi anlamak için ortaklarla birlikte çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Koronavirüsten en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan İngiltere'de açıklanan son verilere göre son 24 saat içerisinde 6 bin 128 yeni vaka tespit edildi, 37 kişi yaşamını yitirdi. Böylece ülkede 1 Mayıs'tan itibaren kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Ülkedeki toplam vaka sayısı 409 bin 729'a, toplam can kaybı ise 41 bin 862'ye ulaştı.

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