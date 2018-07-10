Çarpıcı 'Hulusi Akar' yorumu: TSK'nın yapısı değişebilir!

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM Genel Kurulunda yemin etti.

Erdoğan'ın Meclis'teki yeminiyle birlikte, parlamenter sistem sona erdi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başladı.

Yemin töreninin ardından gözler bu akşam açıklanacak yeni kabineye çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 22.30'da Beştepe'de açıkladığı yeni kabinede, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Savunma Bakanı olarak görevlendirilmesi dikkat çekti.

Bu önemli görevlendirmeyi yorumlayan Yazar Metehan Demir atılan bu adımın TSK'da büyük değişimlerin işaretçisi olabileceğinin altını çizdi.

İşte Metehan Demir'in o açıklamaları;

"Hulusi Akar'ın Savunma Bakanı olması TSK'nın ileride ordu - kolordu yapılanması sistemini bile değiştirebilir.

"Doğu ordusu, batı ordusu" diye bahsediyorlar," değişiklikler olabilir" diye ileride göreceğiz.

ÇOK ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİKLİK

Komuta kademisinde önemli bir değişiklik olabilir. Rütbelerin sökülmesi tartışmasında hedef olan İsmail Metin Temel'in bir pozisyona gelebileceği, Ankara'da bir göreve gelebileceği belirtiliyor. Bu çok önemli bir değişikliktir.

Bu TSK'da çok önemli bir değişikliğin, yeni bir dönemin de işaretçisi olabilir.

Kaynak: Superhaber