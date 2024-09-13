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Spor Çarpıcı gerçek ortaya çıktı! Talisca'nın Fenere gelmemesinin sebebi buymuş
Spor

Çarpıcı gerçek ortaya çıktı! Talisca'nın Fenere gelmemesinin sebebi buymuş

Yeniakit Publisher
2024-09-13 15:33:00 -
Çarpıcı gerçek ortaya çıktı! Talisca'nın Fenere gelmemesinin sebebi buymuş

Bir dönem Fenerbahçe’nin transfer gündeminde sıklıkla yer alan Anderson Talisca ile ilgili çarpıcı gerçek ortaya çıktı. Brezilyalı oyuncuyu Jose Mourinho’nun veto etmesinden dolayı sarı lacivertli kulübün kapısından döndüğü öğrenildi.

Kariyerine Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nasr’da devam eden Anderson Talisca bir dönem Fenerbahçe’nin transfer listesinde yer alıyordu. Beşiktaş’ta oynadığı futbolla adından söz ettiren oyuncunun Fenerbahçe’nin kapısından döndüğü ortaya çıktı.

Sabah gazetesinden Samet Yüksel’in haberine göre sarı lacivertli yönetim, Al Nasr ile 10 milyon euro bonservis konusunda anlaştı. Brezilyalı oyuncu, transfer için ikna olurken Teknik Direktör Mourinho’nun veto ettiği ortaya çıktı.

Portekizli teknik adamın, kadroda yer alan Szymanski’ye dikkat çekerek Talisca’ya gerek olmadığını söylediği öğrenildi. Portekizli teknik adam, oyun planı gereği hem savunmada hem de hücumda katkı veren orta saha oyuncularına ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Fenerbahçe, Mourinho’nun gelişi sonrası aralarında Saint Maximin ve En Nesyri’nin de olduğu 8 oyuncu ile kadrosunu güçlendirdi.

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Yorumlar

serhat

talisca beşiktaşta tutunamamış fenere gelip napacaktı
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