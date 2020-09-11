Çarpıcı Doğu Akdeniz açıklaması: Çatışma çıkarsa...

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru faaliyetleri ve kararlılığı, Yunanistan'ı çıldırtıyor.

Bu faaliyetlerin yasa dışı olduğunu ileri süren Yunanistan'ın Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin geri adım atmak için 24-25 Eylül tarihlerinde yapılacak olan Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'ne kadar vakti olduğu şeklinde küstah bir iddiada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı ise, Yunanistan'ı uluslararası hukuka aykırı iddialarından vazgeçmeye çağırarak, Atina’ya Oruç Reis araştırma gemisi etrafındaki askeri gemilerini çekme çağrısında bulundu.

Emekli Büyükelçi'den dikkat çeken açıklamalar

Emekli Büyükelçi Uluç Özülker, Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan krizi değerlendirdi.

Özülker, Türkiye ve Yunanistan ilişkilerinin tarih boyunca çok inişli çıkışlı olduğunu belirtti.

Yunanistan’ın Meis Adası’nın 41 bin kilometrekarelik bir kıta sahanlığı olduğu iddiası ile ortaya koyduğu haritanın kabul edilir olmadığını bildiren Özülker, Türkiye'nin 2018-2019 yıllarında Birleşmiş Milletler'e (BM) tescil ettirdiği kıta sahanlığı içerisinde araştırma yaptığını, Yunanistan da Akdeniz’de buna karşı çıkmaya hakkının bulunmadığını bildirdi.

Emekli Büyükelçi, ne hukuken ne de siyaseten hiçbir şekilde burada Yunanistan’ın Türkiye’den hak talebinde bulunma imkanının olmadığını ifade ederek Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın olmadığını, Mısır'la yaptıkları anlaşma ile bile bu kadar hak sahibi olmasının mümkün olmadığını ifade etti.

"Yunanistan bunu hiçbir zaman yapmadı"

Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan’ın bütün bu krize rağmen Türkiye ile masaya oturmayacağını belirten Özülker, çünkü bunu yapamadıklarını, Yunanistan'ın kurulduğunda bugünkü topraklarının dörtte birine sahip olduğunu, bunun ardından her fırsatta Yunanistan’a toprak verildiğini bildirdi.

Örnek olarak 1897 yılında Yunanistan'ın saldırdığını belirten Özülker, Osmanlılar kazansa da Yunanistan’a toprak verildiğini, ardından 12 Adalar'ın Yunanistan’a verildiğini kaydetti.

Yunanistan'ın hiçbir zaman Türkiye ile masaya oturup hakça paylaşma politikasına gitmediğini ifade eden emekli Büyükelçi, hep birilerinin Yunanistan’a bu toprakları hediye olarak verdiğini, bugüne kadar gelindiğini, ilk kaybettiği toprak KKTC’nin şu sıra elinde bulunan bölge olduğunu, bunu da hazmedemediğini ifade etti.

"Yunanistan çok tehlikeli bir oyun oynuyor"

Özülker, Türkiye ve Yunanistan’ın bu şartlar altında masaya oturup mutabakata varmasının imkansız olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin Yunanistan ile şimdiye kadar iki kez savaşın eşiğine geldiğini belirten Özülker, birinin Kardak, diğerinin ise sismik geminin gittiği zaman olduğunu söyledi.

Bu koşullar altında sorunların hep aynı yere geldiğini, Yunanistan’ın kendi önündeki kağıtta hak sahibi olduğunu ileri sürdüğü 7 tane husus olduğunu ifade eden Özülker, Türkiye'nin de bunların söz konusu olmadığını bildiriğini belirtti.

Yunanistan'a ne üzerinden Adalet Divanı’na gideceklerini soran Özülker, bu durumun da kilitlenmiş olduğunu, Yunanistan'ın Adalet Divanı'na gidemediğini, bu nedenle burada çok ciddi tehlikeli bir oyun oynadığını söyledi.

Sputnik'e konuşan Özülker, normal şartlarda Yunanistan’ın Türkiye ile başa çıkamayacağının belli olduğunu, o zaman AB'ye dönüp ‘dayanışma’ dediklerini, Türkiye'ye ambargo konulması, yaptırım uygulanması ve cezalandırarak köşeye sıkıştırılmasını istediklerini kaydetti.

Macron'a sert sözler: Terbiyesiz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Doğu Akdeniz gerilimindeki Türkiye karşıtı tutumuna da sert çıkan emekli Büyükelçi Özülker, Macron'un derdinin Türk halkıyla değil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la olduğunu söylemesine tepki gösterdi ve bunun terbiyesizlik olduğunu bildirdi.

"Sen kimsin benim Cumhurbaşkanıma laf söylüyorsun?"

Macron'a ekonomik olarak perişen olduklarını, tüm halkını sokağa dökmüş ve geleceği olmayan bir zavallı konumunda olduğunu hatırlatan Özülker, kendisinin de böyle söylediği takdirde bunun diplomatik olup olmayacağını sordu.

Macron'a 'Sen kimsin benim Cumhurbaşkanıma laf söylüyorsun?' diyen Özülker, kendisinin CUmhurbaşkanı'nı sevip sevmemesinin ayrı bir konu olduğunu, Cumhurbaşkanı'nın seçilmiş kendisini temsil eden makamda oturan kişi olduğunu ifade ederek Macron'a Türkiye Cumhuriyeti'ne nasıl böyle bir söz sarf ettiğini sordu ve 'terbiyesiz' ifadesini kullandı.

Yunanistan'ın Türkiye’nin üzerine ağababalarını salarak ülkeyi yola getirmeye çalıştığını vurgulayan Özülker, batılı ülkelerin ise Türkiye’yi kendilerinden uzaklaştırarak Avrasya’ya doğru ittiğini söyledi.

"Türkiye'ye ciddi bir ambargo uygulamak mümkün değil"

Türkiye'nin gayretleri ile elde ettiği kazanımlarından Yunanistan’ın ağababaları nedeniyle vazgeçmeyeceğini, Türkiye'nin bölgesel güç olarak giderek daha fazla ortaya çıktığını, önceden olduğu gibi ‘bir şamar atıp alırız’ diyemeyeceklerini ifade eden Özülker, Türkiye’nin alternatifsiz olmadığını, Türkiye’ye ciddi bir ambargo uygulamanın da mümkün olmadığını belirtti.

"O zaman Türkiye boğazları kapatır"

Yunanistan, Fransa, Güney Kıbrıs, Lüksemburg ve Avusturya, Türkiye karşıtı ülkeler olsa da Avrupa Birliği’nde bu hususta fikir birliği sağlanamayacağını vurgulayan Özülker, Türkiye’ye ambargo uygulandığı takdirde, Türkiye'nin güvenlik sorunu had safhaya çıktığı zaman boğazlarını kapatacağını, 16 adanın silahlanmasının baskıya başlayacağını veya Meis’i ablukaya alırsa o zaman ne yapacaklarını sordu.

S-400 açıklaması: Yunanistan'la çatışma çıkarsa...

Özülker, savaş çıkacağına inanmadığını ama Türkiye ve Yunanistan'ın çatışmaya girmesi halinde S-400'lerin ne işe yarayacağının daha iyi anlaşılacağını bildirdi. Özülker, S-400'lerin kimseye karşı alınmadığını ama çok kaşınıldığında 'orada bir şey duruyor' mesajı verildiğini bildirdi.

"Çatışma ihtimali çok düşük"

Büyük bir ihtimalle statükonun süreceğini ifade eden Özülker, çatışmanın çok riskli olduğunu ve bunun Rusya dahil hiçbir tarafın işine gelmeyeceğini, Türkiye bundan sonraki süreçte 200 millik sınırı içerisinde araştırmaya devam edeceğini, Ege sorunlarında da 1995 tarihli meclis kararın hala geçerliliğini koruduğunu söyledi.

Yunanistan’ın karasularını 12 mile çıkarıp Türkiye’yi hapsetmeye çalışmasının savaş nedeni olacağını vurgulayan Özülker, Yunanistan'ın bunu yapamayacağını, büyük bir ihtimalle statükonun Türkiye’nin lehine gelişerek süreceğini bildirdi.

Türkiye'yi kaybedenin Ortadoğu'daki gücünü de kaybedeceğini kaydeden Özülker, Türkiye'nin Avrupa Birliği’nde bundan sonra ne kadar güvenli olarak oturacağını söylemek için erken olduğunu ifade etti.

Özülker, Ortadoğu sorununun Suriye, Irak, Libya, Lübnan, İsrail, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’deki doğalgazın bütünü olduğunu vurguladı.