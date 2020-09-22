Çarpıcı araştırma: Uykunun sağlığa bir etkisi daha ortaya çıktı

Kaliforniya Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, uykunun önemi ile ilgili önemli bir araştırmaya imza atarak 2,5 yaşına kadar olan uykunun beyin sağlığı için çok önemli olduğu, beyindeki hasarların onarılmasını sağladığı sonucuna ulaştı.

2,5 yaşında uykunun vücuda olan etkisinin değiştiğini vurgulayan araştırmacılar, bu yaştan sonra uykunun beyni korumadığını belirtti.

Uykunun sağlığa etkileri konusunda yapılmış olan 60'tan fazla araştırmanın incelendiği çalışma kapsamında 'REM' uyku süresine odaklanan araştırmacılar, özellikle beyinsel gelişimin tamamlandığı 2,5 yaşında REM uyku süresinin azaldığı sonucuna ulaştı.

Ayrıca REM uyku süresinin sadece insanları kapsamadığı, birçok canlıda da benzer sonuçlar verdiği tespit edildi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan araştırmanın başyazarı Gina Poe, 2,5 yaşına kadar olan bebeklerin uykudan uyandırılmaması gerektiğini çünkü bebeklerin uykusunun beyinde meydana gelen hasarın onarılmasını sağladığını söyledi. Yetişkin bir insan için ortalama uyku süresinin 7,5 saat olduğuna değinen Poe, bebeklerin bu sürenin 2 katına ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Poe, iyi bir uykunun sağlık açısından çok önemli olduğunu ve bir ilaç olarak düşünülmesi gerektiğini kaydetti.