Çarpıcı araştırma sonuçları açıklandı! Türkiye ABD, Rusya ve Çin'i geride bıraktı

İstanbul Üniversitesi İstatistik Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Haluk Zülfikar, ülkelerin siber güvenlik açıklarını TRT Haber'e değerlendirdi.

Türkiye'nin 76 ülke arasından ABD'yi de geride bırakarak en güvenli 14'üncü ülke olduğunu belirten Zülfikar, "Türkiye'de mobil telefonlara saldırı oranı yüzde 2,6, finansal saldırılar yüzde 0,4, bilgisayarlara kötü amaçlı yazılım oranı yüzde 7,17" dedi. ABD listede 17. sırada yer alıyor.

Türkiye'nin bu verilere göre en başarılı yüzde 5'lik dilime girdiğini belirten Zülfikar bu başarıda siber güvenlik yasalarının önemine dikkat çekti. Zülfikar "Türkiye Avrupa ortalamasının üstünde. Türkiye gibi birkaç ülke yasa üretme açısından çok başarılı. Polonya, İspanya Türkiye'ye yasa üretme sayısı olarak yakın ülkeler. İstanbul Üniversitesi'nin çalışmasına göre dünyayı 100 üzerinden puanlarsak en yüksek puan alan ülke Danimarka. Türkiye 83 puan alıyor. Bir önceki yıl 68... Oldukça başarılı gidiyor Türkiye." diye konuştu.

76 ülke verilerini açtı

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği, ülkelerin siber güvenliğiyle ilgili bütün verileri ölçebiliyor. Birliğe 2019 yılında 60 ülke verilerini sunarken, 2020 itibarıyla 76 ülke verilerini açtı. Ölçümler 7 kritere göre yapılıyor ve her birinde farklı bir ülke ön plana çıkıyor.