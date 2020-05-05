Çarpıcı açıklama: Türkiye dünyanın güç dengesinin kalbidir

Dünyadaki Müslüman gençleri temsil eden ve 56 ülkenin üye olduğu İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF)’in, dünyanın farklı ülkelerinden üst-düzey devlet yetkililerini gençlerle buluşturmayı hedefleyen online seminerler dizisinin bu haftaki konuğu Tunus Gençlik ve Spor bakanı Ahmed Gaaloul oldu Gaaloul, bütün dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisinden sonraki süreçte gençlerin ekonominin yeniden inşasındaki rolünden bahsederken, Türkiye - Tunus ilişkileriyle ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile Kuzey Afrika’nın uzun bir tarihi geçmişi olduğunun altını çizen Tunus Gençlik ve Spor Bakanı Ahmed Gaaloul, "Türkiye jeopolitik olarak dünyanın güç dengesinin kalbinde yer alıyor. Tunus’un bir çok şehrinde ailelerin çoğu Türk kökenlidir. Bağımsızlığımızdan önceden itibaren, Türkiye ile aramızda uzun işbirliğine dair bir tarihimiz var" şeklinde konuştu.

Devrimden sonra Tunus hükümetinin iki ülke arasındaki bağlarını güçlendirmeye çalıştığını söyleyen Ahmed Gaaloul konuşmasına şöyle devam etti:

"Tunuslu, Kuzey Afrikalı ve Türkiyeli gençlerimizi daha çok yakınlaştırmamız gerek. Tarih bizi birleştiriyor. Ortak menfaatlerimiz bizi birleştiriyor. En önemlisi geleceğimiz bizi birleştiriyor. Türkiye, Kuzey Afrika ve tüm İslam dünyası ülkeleri ile aramızda daha güçlü bağlar kurmamız gerekiyor"

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)’nın gençlik kuruluşu, 56 İİT üyesi ülkeyi bünyesinde barındıran bir uluslararası kuruluş olan İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) dünyadaki Müslüman gençleri temsil etmektedir. Çeşitli ülkelerde gençlik faaliyetleri, gençliğin çıkarlarının savunulması, sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi, eğitimin ve gençlerin ahlaki değerlerinin teşvik edilmesinin yanı sıra kültürlerarası ve medeniyetler arası diyaloğun gelişmesine katkı sağlamak gibi çalışmaların koordinasyonunu sağlamaktadır.