Çarpıcı açıklama! "En az 128 tane F-16 gerekli"

Ukrayna, Rus ordusuna karşı kullanmak üzere gönderilecek F-16 savaş uçaklarını dört gözle bekliyor. Hollanda, Belçika, Danimarka ve Norveç'ten transfer edilmesi planlanan F-16'ların sayısı konusunda şimdiye kadar yaşanan bilgi karmaşasına dün akşam Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski son verdi.

NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Washington'da Ronald Reagan Enstitüsü'ndeki açık oturuma katılan Zelenski, Rusya'nın Ukrayna topraklarına saldırılar için her gün 300 uçak kullandığını belirtti; kendilerinin en az 128 tane F-16'ya sahip olması gerektiğini söyledi.

Uzun vadeli olmayan bu hedefe kısa zamanda ulaşmaları gerektiğine dikkat çeken Zelenski, Batılı ülkelerin şu anda 10-20 kadar F-16 transferi için karar verdiğini, bu kadar az sayıda uçağın cephede büyük bir değişikliğe yol açmaya yetmeyeceğini belirtti.

Zelenski, "50 tane bile olsa hiçbir şey değil. Fazlasına ihtiyacımız var. Onlar (Rusya) her gün 300 uçakla saldırıyor. Bizde de olmalı, çünkü topraklarımızı savunuyoruz. Bize 128 tane lazım" dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

BLINKEN: UÇAKLARIN TRANSFERİ BAŞLADI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Ukrayna'ya F-16 transferinin başladığını söylüyor.

Danimarka ve Hollanda'ya ait jetlerin sevkiyatına başlandığını dile getiren Blinken, "Bu jetler yazın Ukrayna semalarında uçacak ve Ukrayna'nın Rus saldırganlığına karşı kendini etkili bir şekilde savunmasını sağlayacak" şeklinde ifadeler kullandı.

Ukrayna medyası hangi ülkenin kaç adet F-16 taahhüdünde bulunduğunu şöyle açıklıyor:

Danimarka 19 uçak, Belçika 30 uçak, Hollanda 24 uçak ve Norveç 22 uçak...

Rakamlar Ukrayna'ya uzun vadede 95 adet F-16 sözü verildiğini gösteriyor. Ancak Zelenski'nin 128 F-16 talebini karşılamak için 33 adet daha jet tedariki gerekiyor.

Bu durum, Yunanistan'ın satışa koyduğu 32 adet Blok-30 tipi F-16'ların çok büyük bir ihtimalle Ukrayna'ya transfer edileceğini gözler önüne serdi.

FRANSA'DAN MIRAGE, POLONYA'DAN MIG-29 TEKLİFLERİ

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, envanterdeki Mirage 2000-5 uçaklarından bir kısmının Kiev'e transfer edebileceklerini söylemişti. Mirage uçaklarını kullanacak pilotların eğitimi Paris'te sürüyor.

Ukrayna'ya acil şekilde jet transferine dair bir atak da Polonya Başbakanı Donald Tusk'tan geldi. Tusk, Polonya Hava Kuvvetleri envanterindeki MiG-29 uçaklarından bir filoyu (en az 14 tane) Kiev'e verebileceklerini, ancak bunun başka NATO jetleriyle değiştokuşu halinde mümkün olacağını söyledi.

Tusk'a göre, uçakların yerini doldurmadan yapılacak bir transfer, Polonya'nın savunmasında boşluklar oluşturabilir.

İngiliz-Fransız seyir füzelerini (Storm Shadow/Scalp) taşıyacak F-16 uçaklarının Ukrayna'da ilk operasyona ne zaman çıkacağı belirsizliğini koruyor.

Ancak Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin ifade ettiği gibi, birkaç düzine uçak, hatta 50 tanesi bile, sahadaki durumu değiştirmeye yeterli değil.

BİR HAMLE DE İSVEÇ'TEN GELDİ

Ukrayna'ya savaş uçağı tedariği tartışmalarının ortasında bir mesaj da Stockholm'den geldi. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, ülkesinin Ukrayna'ya gelecekte JAS-39 Gripen savaş uçaklarını sağlamaya hazır olduğunu duyurdu.

NATO üyesi İsveç'in Dışişleri Bakanı, Amerika'nın Sesi'ne verdiği demeçte, olası Gripen sevkiyatının geçmişte durdurulduğunu, çünkü Ukrayna'nın aynı anda hem F-16 hem de bu uçakları idare etmesinin zor olduğunun düşünüldüğünü, fakat şimdi durumun değiştiğini ileri sürdü.

Tobias Billström, "İki karmaşık sistemi idare etmenin zorluğundan ötürü bu fikir rafa kaldırılmıştı. Ancak Ukrayna F-16 alım programını tamamladığında Gripen tedarik etmeye hâlâ açığız. Tabii bu karar Ukrayna hükümetine aittir, İsveç'e değil. F-16'ların sevkiyatından sonra Gripen uçaklarını tartışmaya başlayabiliriz" diye konuştu.

Ukrayna ordusu Rus hedeflerine yönelik operasyonlarda yoğunlukla Su-24 ve MiG-29 kullanıyordu. Bu uçakların önemli bir kısmı Rusya'nın son aylarda yoğunlaştırdığı füzeli saldırılarda kullanılamaz hale geldi. (TR Haber)