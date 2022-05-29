Carlo Ancelotti kimdir? Carlo Ancelotti nereli kaç yaşında? Carlo Ancelotti hangi takımları çalıştırdı?

Carlo Ancelotti, 10 Haziran 1959, Reggiolo İtalya'da doğdu. İtalyan eski futbolcudur, teknik direktör. Ancelotti, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni 3 kez kazanan 3 teknik direktörden biridir. (2 kez Milan'la, 1 kez Real Madrid'le). Ayrıca hem oyuncu hem de teknik direktör olarak Avrupa Kupası kazanan 7 kişiden biridir.

Carlo Ancelotti kariyeri

Futbola Parma'da, ortasaha oyuncusu olarak başladı ve 1979 yılında takımının Serie B'ye yükselmesine yardımcı oldu. Takip eden sezonda 1 Lig şampiyonluğu ve 4 İtalya Kupası kazanacağı Roma'ya transfer oldu. Kariyerinin son yıllarını Milan'da geçirdi ve burada 2 lig şampiyonluğu ve 2 Avrupa Kupası kazandı. 26 kez İtalya Milli takımında oynayan Ancelotti, 1988 Avrupa Şampiyonasında ve 1990 Dünya Kupasında yer aldı.

Carlo Ancelotti hangi takımları çalıştırdı?

Teknik direktör olarak, sırasıyla Reggiana, Parma, Juventus, Milan,Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Bayern Münih, Napoli,Everton ve yeniden Real Madrid'de çalıştı ve İtalya, İngiltere, Fransa, İspanya ve Almanya'da şampiyonluklar yaşadı. Şu an Real Madrid CF'in teknik direktörlüğünü yapıyor.