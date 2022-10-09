Carles Puyol ve Iker Casillas şok etti! Yok böyle bir açıklama...
İspanyol eski futbolcu Iker Casillas ve Carles Puyol, Twitter hesaplarından eşcinsel olduklarını açıkladı.
İspanyol eski futbolcu Iker Casillas ve Carles Puyol, Twitter hesaplarından eşcinsel olduklarını açıkladı.
İspanya'nın ve Real Madrid'in eski kalecilerinden Iker Casillas, Twitter hesabından flaş bir itirafta bulundu.
Eşcinsel olduğunu açıklayan Casillas, "Umarım bana saygı duyarsınız. Ben bir eşcinselim." ifadelerini kullandı. Casillas'ın paylaşımına yorum yapan Barcelona'nın eski kaptanlarından Carles Puyol ise "Hikayemizi anlatmanın zamanı geldi Iker." diyerek çarpıcı bir açıklamada bulundu.
Uzun yıllar Real Madrid'in ve Barcelona'nın kaptanlığını yapan Iker Casillas ve Carles Puyol, İspanya Milli Takımı'nda birlikte forma giyiyorlardı.
Dünya Kupası sahibi 41 yaşındaki eski kaleci Casillas, 2015'ten 2021'e kadar gazeteci Sara Carbonero ile evliydi ve oğulları Lucas ve Martín'e sahip.
Köy evine taşınmıştı
Geçtiğimiz sene yaptığı açıklamada hayattan zevk alamadığı ifade eden Casillas, "Dünyada artık hiçbir şeyden zevk alamıyorum. Kendimi, topluma yararlı işler yapmak için kullanmak istiyorum. Örneği bir yolu temizlemek, çöpleri atmak gibi. Hiçbir şeyden zevk alamaz oldum." demişti.
Futbolu bıraktıktan sonra hiçbir şekilde televizyonlara katılmayan ve köy evine taşınan Casillas'ın içine kapandığı ve çevresiyle görüşmediği de ortaya çıkmıştı.
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